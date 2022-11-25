صالح الشهري: الفوز على الأرجنتين منحنا الثقة

أكد نجم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، صالح الشهري أهمية مواجهة بولندا، وخاصة أنها قد تمنح الأخضر بطاقة التأهل إلى الدور التالي من كأس العالم 2022.

تعليق صالح الشهري

وتحدث صالح الشهري عن مواجهة السعودية ضد بولندا، قائلًا: “مباراة مهمة؛ ومن الممكن أن نحسم من خلالها التأهل إلى دور الـ16، والفوز على الأرجنتين منحنا الثقة، ولكن لم نصعد حتى الآن”.

وتابع صالح الشهري تصريحاته خلال المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة، قائلًا: “نسعى لتقديم أداء مميز، وعلينا أن نكون في قمة التركيز ونحن نملك الثقة بأنفسنا، ولا نهتم بنظرة الآخرين تجاهنا”.

السعودية ضد بولندا

ومن المقرر أن يلعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضد نظيره البولندي، مساء يوم غد السبت، على إستاد المدينة التعليمية، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في كأس العالم 2022 في قطر.

وكان الأخضر بقيادة رينارد قد حقق انطلاقة تاريخية في كأس العالم، بعدما تمكن من تحقيق الفوز على منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم بهدفين مقابل هدف، ليتصدر ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط.