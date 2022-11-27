صحة الرياض تحتفل باليوم العالمي للجودة بتفعيل 6 مبادرات 

تحت رعاية مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور حسن بن علي الشهراني نظمت “صحة الرياض” ممثلة في إدارة الجودة والتميز المؤسسي مؤخراً فعاليات يوم الجودة العالمي 2022 تحت شعار ” ضمير الجودة.. القيام بالعمل الصحيح”.

تحسين جودة الأداء

وأوضح الدكتور الشهراني في كلمة له بهذه المناسبة، أن هذه الفعاليات والتي تستهدف مساعدي المدير العام ومديري الإدارات ومنسقي الجودة تقام بشكل سنوي بالمديرية العامة للشؤون الصحية بالرياض والإدارات التابعة لها وتشمل برامج تعريفية وتثقيفية تهدف إلى تحسين جودة الأداء والتميز المؤسسي لدي العاملين بصحة الرياض.

وقال الشهراني: أدرك القائمون على القطاع الصحي بالمملكة أهمية تطبيق معايير الجودة ومراقبتها ووضعت لذلك الخطط الاستراتيجية والأهداف وخطط العمل. مضيفاً أنه رغم أن الطموحات والتطلعات أكبر بكثير مما تم إنجازه إلا أنه ينبغي عدم التقليل من المكتسبات والمنجزات التي باتت واضحة للعيان وبات من الضروري تكريم رواد التغيير ممن حققوا هذه الإنجازات.

منجزات ومكتسبات

وأضاف: يأتي هذا اليوم لتتويج هذه المنجزات والمكتسبات في مجال الجودة وتحسين الأداء حيث أن هناك العشرات من مشاريع تحسين الأداء تقوم عليها أعداد كبيرة من الفرق العاملة وفقا لمنهجية علمية وأسلوب حديث يتضمن تجميع البيانات وتحليلها والاستفادة منها في اتخاذ التدابير والإجراءات التصحيحية ، وقد قامت المديرية قبل أكثر من خمس سنوات بتطبيق برنامج التميز في مشاريع تحسين الأداء داخل صحة الرياض و الإدارات التابعة لها لتلبية هذه الأهداف والمطالب ، ويتم من خلاله منح جوائز سنوية للفائزين بالتزامن مع اليوم العالمي للجودة ، ولعل من المهم إضافة إلى المنهجية والأسلوب العلمي التأكيد على أهمية انعكاس هذه البرامج على جودة الأداء والخدمات المقدمة للمستفيدين وضمان استمرارية العمل بالحلول.

وأكد الدكتور الشهراني أن عدد المشاريع التي شاركت في البرنامج هذا العام وصل إلى 42 مشروعاً في إدارات المديرية وفقاً لمنهجية محددة وواضحة وقياس للأداء قبل وبعد عملية التحسين، وقد تم تشكيل لجنة على أعلى مستوى بصحة الرياض برئاسة مدير عام الشؤون الصحية لتقييم المشاريع المشاركة وفقا لنموذج محدد يشمل ضوابط ومعايير واضحة للتقييم تبدأ من آلية اختيار المشروع وكيفية اختيار الفريق ومنهجية التحسين المتبعة ومدى ملائمة التوصيات والإجراءات التصحيحية وفعالية الحلول، بالإضافة إلى طريقة العرض وإمكانية التطبيق واستمرارية العمل بالحلول، وصولا إلى مدى الاستفادة الفعلية من المشروع وإمكانية تعميمه على إدارات صحة الرياض.

ولفت إلى أن الأعوام الماضية شهدت البدء بجائزة التميز في الخدمات الإدارية كمرحلة جديدة ونقطة تحول في مسيرة البرنامج حيث تم ترشيح (10) مشاريع للإدارات للعرض النهائي على اللجنة قبل موعد يوم الجودة، واختارت اللجنة ثلاثة مشاريع على مستوى الإدارات لنيل الجائزة.

ونوه مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض إلى أن الحدث الأبرز خلال هذه الفترة تفعيل المبادرات الإستراتيجية للجودة و التميز المؤسسي وهي كالتالي ( مبادرة تنظيم – مبادرة تحسين ممنهج و مستدام – مبادرة المركز التدريبي للجودة و التميز المؤسسي – مبادرة إدارة المخاطر – مبادرة تحسين ممنهج و مستدام ) و كذلك المشاركة في جائزة الملك عبدالعزيز للجودة و التحضير لنيل شهادة الأيزو ( 2015 : 9001 ) على مستوى إدارات المديرية.