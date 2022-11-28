صحة الرياض تُنفّذ 1667 جولة رقابية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية

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نفّذت صحة الرياض 1667 جولة رقابية على المستشفيات والمراكز الحكومية والمجمعات الطبية، إضافة إلى الصيدليات، وذلك خلال الفترة 19/11/2022 25/11/2022, بهدف التأكد من الالتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) .
وشملت الجولات 246 زيارة للمستشفيات الخاصة والعامة (42 مستشفى خاصاً و 204 مستشفيات حكومية) ، و “1421” زيارة للمجمعات الطبية.