صحة الرياض تُنفّذ 1667 جولة رقابية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية

نفّذت صحة الرياض 1667 جولة رقابية على المستشفيات والمراكز الحكومية والمجمعات الطبية، إضافة إلى الصيدليات، وذلك خلال الفترة 19/11/2022 25/11/2022, بهدف التأكد من الالتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) .

تفاصيل الجولات الرقابية

وشملت الجولات 246 زيارة للمستشفيات الخاصة والعامة (42 مستشفى خاصاً و 204 مستشفيات حكومية) ، و “1421” زيارة للمجمعات الطبية.