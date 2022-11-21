صحة الرياض تُنفّذ 2071 جولة رقابية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية

نفّذت صحة الرياض 2071 جولة رقابية على المستشفيات والمراكز الحكومية والمجمعات الطبية، إضافة إلى الصيدليات، وذلك خلال الفترة 12/11/2022 إلى 18/11/2022, بهدف التأكد من الالتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) .

تفاصيل الجولة الرقابية

وشملت الجولات 300 زيارة للمستشفيات الخاصة والعامة (49 مستشفى خاصًّا و251 مستشفى حكوميًّا) ، و”1771″ زيارة للمجمعات الطبية.