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صحة الرياض تُنفّذ 2071 جولة رقابية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية

2022-11-21 الساعة 12:48
صحة الرياض تُنفّذ 2071 جولة رقابية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية
المواطن - الرياض

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نفّذت صحة الرياض 2071 جولة رقابية على المستشفيات والمراكز الحكومية والمجمعات الطبية، إضافة إلى الصيدليات، وذلك خلال الفترة 12/11/2022 إلى 18/11/2022, بهدف التأكد من الالتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) .

تفاصيل الجولة الرقابية

وشملت الجولات 300 زيارة للمستشفيات الخاصة والعامة (49 مستشفى خاصًّا و251 مستشفى حكوميًّا) ، و”1771″ زيارة للمجمعات الطبية.

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