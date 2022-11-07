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بعد تعرضه لها في لقاء آيسلندا

صحف الأرجنتين: إصابة سلمان الفرج مُقلقة

2022-11-07 الساعة 7:55
صحف الأرجنتين: إصابة سلمان الفرج مُقلقة
المواطن - محمد سمعه

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سلطت الصحف الأرجنتينية الضوء على إصابة سلمان الفرج قائد المنتخب السعودي التي تعرض لها في مباراة آيسلندا الودية أمس الأحد.

وقالت صحيفة Milenio الأرجنتينية إن إصابة الفرج مقلقة قبل 13 يومًا على انطلاق المونديال.

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أما صحيفة Ole الشهيرة في الأرجنتين قالت إن إصابة الفرج جعلت مصير مشاركته بكأس العالم مع المنتخب السعودي غامضًا.

إصابة سلمان الفرج

وكشف المنتخب السعودي أن الفرج يُعاني من إصابة في مفصل الكتف الأيسر حيث من المتوقع خضوعه لفترة راحة تتراوح من أسبوع إلى 14 يومًا، وهو الأمر الذي يُهدد مشاركته في مباراة الأرجنتين، في افتتاح لقاءات المنتخب السعودي في مونديال قطر.

إصابة سلمان الفرج
إصابة سلمان الفرج

مباريات الأخضر

وسيواجه الأخضر، نظيره منتخب الأرجنتين يوم الثلاثاء 22 نوفمبر في الواحدة ظهرًا بتوقيت المملكة في اللقاء الأول للمنتخبين ضمن مباريات المجموعة الثالثة في بطولة كأس العالم.

ثم يواجه الأخضر منتخب بولندا في الجولة الثانية يوم 26 نوفمبر في الرابعة عصرًا بتوقيت المملكة من دور المجموعات بـ كأس العالم قطر 2022، ثم يختتم مبارياته بمواجهة المنتخب المكسيكي يوم 30 نوفمبر في العاشرة مساءً بتوقيت المملكة.

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