صحف عالمية: معجزة تحدث الآن في الدوحة

جاء فوز منتخب اليابان المفاجئ على نظيره الألماني في قطر، أمس الأربعاء، وسط دعوات للاحتفال بهذا الإنجاز العظيم للساموراي الأزرق بالمباراة الافتتاحية لكأس العالم 2022، بالإضافة إلى دعوات رسمية لأخذ عطلة عامة في اليابان للاحتفال بهذا الفوز التاريخي.

منتخب الساموراي

وحقق منتخب اليابان مفاجأة من العيار الثقيل بالفوز على منتخب ألمانيا بنتيجة هدفين لهدف، في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الخامسة في كأس العالم قطر 2022.

وأثار فوز الأربعاء احتفالات مدوية باليابان، تبعها دعوات رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، إلى اتباع طريقة المملكة في الاحتفال من خلال الدعوة إلى عطلة عامة.

معجزة الدوحة

وكان النصر هو القصة الرئيسية في الصحف العالمية والشعبية باليابان، حيث أشار البعض إلى أن معاناة اليابان بالخسارة في كأس العالم لمدة 29 عامًا قد استبدلت في الوعي الوطني بـ معجزة الدوحة، وفقًا للجارديان.

وأشارت العناوين الرئيسية في الصحف اليابانية إلى انتصار اليابان التاريخي والمذهل على المنتخب الألماني الفائز أربع مرات بكأس العالم، وأثنت التقارير الإعلامية على المدرب هاجيمي مورياسو، أحد أعضاء الفريق الذي تحطمت أحلامه قبل 29 عامًا في مباريات التأهل لكأس العالم. وقال مورياسو في تصريحات بعد المباراة: أردنا أن نبدأ اللعب بقوة وأردنا السيطرة على المباراة، لكن ألمانيا قوية جدًا لذلك كنا بحاجة للدفاع باستمرار واغتنام فرصنا.

السعودي الملهم

وأوضح مايا يوشيدا قائد منتخب اليابان، أن فوز المنتخب السعودي على الأرجنتين أمس كان محفزًا لهم للفوز على منتخب ألمانيا اليوم في نهائيات كأس العالم.

وعلق يوشيدا في تصريحات بعد الفوز على ألمانيا: شاهدنا بالأمس فوز المنتخب السعودي على الأرجنتين بعد تأخرهم بهدف دون رد، اليوم حدث لنا نفس الأمر أمام ألمانيا ونجحنا في العودة. كما نجح منتخب الساموراي في التأهل 7 مرات متتالية لنهائيات كأس العالم بداية من عام 1998 إلى عام 2022.

نجوم آسيا

ونال منتخبا السعودية واليابان إشادة كبيرة، بعد المستوى المميز اللذين ظهرا عليه في بداية مشوارهما ضمن منافسات كأس العالم 2022.

وأشاد حساب كأس العالم فيفا الرسمي على موقع تويتر، بانطلاقة المنتخبين، وقال: قارة واحدة يمثلاها هي آسيا.. السعودية واليابان نجوم فوق العادة في مونديال قطر 2022 بأقدام الدوسري وأسانو.

وتحلم اليابان الآن بمكانة في دور الستة عشر بكأس العالم للمرة الرابعة في تاريخها، وبتأهل للربع نهائي للمرة الأولى أيضًا بتاريخها، بينما ينتظر المنتخب السعودي مباراة هامة السبت المقبل أمام بولندا في ثاني جولات المجموعة ببطولة كأس العالم 2022.