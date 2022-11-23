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بعد حديثه عن النجمة السادسة للبرازيل

صحيفة ألمانية تهاجم نيمار!

2022-11-23 الساعة 7:03
صحيفة ألمانية تهاجم نيمار!
المواطن - محمد سمعه

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هاجمت إحدى الصحف الألمانية الشهيرة، اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا وذلك بعد نشر صورة له ألمح فيها إلى أن البرازيل ستفوز بكأس العالم في قطر للمرة السادسة في تاريخها.

وتعوِّل جماهير البرازيل على نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك من أجل قيادة السيليساو للفوز بلقب كأس العالم 2022 المقام حاليًا في الدوحة.

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تصرف نيمار

وكان نجم سان جيرمان، نشر عبر حسابه في ” الإنستجرام” صورة له وهو لاعب صغير، حيث تفاعل معها ناديه السابق سانتوس البرازيلي قائلًا: ” لا توجد صورة رمزية أكثر من تلك، نتمنى التوفيق لنيمار، وأن يعود بكأس العالم السادسة في تاريخ البرازيل”.

لاعب مغرور !

وأبدت صحيفة Bild الألمانية غضبها من الصورة حيث وصفت نيمار باللاعب المغرور، بعدما نشر صورة النجمة السادسة بجانب الـ5 نجوم وهو عدد بطولات البرازيل في كأس العالم.

ورد البرازيلي ريتشارلسون لاعب توتنهام الإنجليزي وزميل نجم باريس سان جيرمان على الصحيفة الألمانية قائلًا: “هم حمقى، نحن نريد الفوز بالنجمة السادسة، سواء أحبوا ذلك أو لا”.

ويستعد منتخب البرازيل لمواجهة منتخب صربيا غدًا في الجولة الأولى من مباريات المجموعة السابعة في مونديال قطر، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة الـ10 مساءً بتوقيت المملكة.

وكان اللاعب البرازيلي السابق روماريو طالب نيمار بالاستمتاع بالمشاركة في المونديال وعدم الاهتمام بالانتقادات، وذلك من أجل تحقيق حلم كل البرازيليين بالفوز بلقب كأس العالم في قطر بعد غياب 20 سنة.

 

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