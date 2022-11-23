صحيفة أمريكية: فوز المنتخب السعودي أثار ابتهاجًا

فاجأ المنتخب السعودي العالم بالانتصار التاريخي الذي حققه على الأرجنتين، وأثار الفوز ردود أفعال عالمية كونه الحدث الأبرز ضمن مباريات كأس العالم المقامة بقطر.

حالة ابتهاج

وقالت صحيفة بلومبرج الأمريكية، في تقرير لها اليوم الأربعاء: فوز المملكة الساحق بنتيجة 2-1 على الأرجنتين في كأس العالم، أثار حالة ابتهاجٍ لدرجة أن المملكة ستتوقف عن العمل في عطلة وطنية اليوم.

وأصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، توجيهاً بيوم الاحتفال بعد الفوز الذي لاقى ترحيباً واسعاً باعتباره واحداً من أكبر الأحداث في تاريخ بطولة كأس العالم.

عطلة رسمية

وأوضحت بلومبرج، أنه سيتم إغلاق سوق الأسهم في المملكة اليوم، في حين سيتم منح موظفي القطاعين العام والخاص والطلاب يوم عطلة.

ووجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بالموافقة على ما اقترحه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أن يكون اليوم الأربعاء الموافق 29 / 4 / 1444هـ إجازة لجميع الموظفين في كافة قطاعات الدولة والقطاع الخاص والطلبة والطالبات في جميع المراحل التعليمية بمناسبة فوز المنتخب السعودي على المنتخب الأرجنتيني في كأس العالم.

تصدر المجموعة

وأشارت الصحيفة الأمريكية، إلى أن المنتخب السعودي انفرد بصدارة المجموعة بفضل تغلبه على منتخب الأرجنتين بنتيجة (2-1)، ليبتعد بفارق نقطتين عن أقرب فريق قبل الجولة الثانية.

وستعود كل الأنظار إلى المنتخب السعودي يوم السبت المقبل عندما يواجه بولندا، والتعادل بين بولندا والمكسيك منح السعودية فرصة ذهبية للعبور إلى دور الستة عشر، في حالة فوزه على بولندا في مباراة السبت المقبل.