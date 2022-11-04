صحيفة أمريكية: محمد بن سلمان أذهل العالم

قالت صحيفة Business Day: إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أذهل العالم بما يُمكن وصفه بأنها حركة مدروسة في لعبة شطرنج قوية، وهي تلك التي تخص التعامل مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وأيضًا الصراع الدولي الروسي الأوكراني.

وتابع التقرير: في الآونة الأخيرة، كانت السعودية في حالة تحرك مستمر بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وبرزت المملكة كوسيط مؤثر قوي لا إقليمي فحسب بل وعالمي أيضًا.

وأضاف: في سبتمبر، تفاوضت السعودية بنجاح على صفقة تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا، ومن بين 300 أسير حرب تم تبادلهم، كان هناك منهم 10 أجانب، من بينهم مواطنون من بريطانيا وأمريكا وكرواتيا والسويد.

دور محتمل لإنهاء الصراع

وتابع: تسهيل المفاوضات بشأن تبادل الأسرى يشبه إلى حد كبير بروفة لوقف إطلاق النار النهائي ومفاوضات السلام بين أوكرانيا وروسيا عندما يحين الوقت في النهاية.

واستطرد: هذه الحركة برهنت على أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستعدين للثقة في السعودية، لذا فإن هناك أملًا في أن يحظى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالثقة الكافية من كلا الجانبين للتفاوض على إنهاء الصراع.

منظمة بريكس

على صعيد آخر، من المتوقع للغاية أن تنضم الرياض إلى منظمة بريكس، لتنتهي هيمنة النظام العالمي الواحد وينتقل العالم إلى عالم متعدد الأقطاب، وتعود القوى العظمى في آسيا.

وقال التقرير: أصبحت أوروبا والمملكة المتحدة بالفعل أقل أهمية اقتصاديًّا وسياسيًّا، ومن المتوقع أن يحل محلهما دول البريكس والتحالفات القوية الأخرى.

ضربة لبايدن

ولفت التقرير إلى أن خطوة أوبك+ بقيادة السعودية مثلت ضربة قوية لبايدن وإدارته، وعن ذلك قال جورجيو كافيرو، الرئيس التنفيذي لشركة Gulf State Analytics: السعودية حاليًّا مصممة بشدة على تأكيد استقلاليتها عن الولايات المتحدة.

وأضاف أن القيادة في الرياض ترسل العديد من الإشارات إلى واشنطن بأن المملكة ستتابع مصالحها الوطنية كما يراها المسؤولون السعوديون.

ووفقًا لتقرير نشر في صحيفة نيويورك تايمز، اعتقد المسؤولون الأمريكيون أنهم توصلوا إلى صفقة مع المملكة وأصيبوا بالصدمة عندما انهارت خطتهم، وكانت النتيجة ضربة قوية للرئيس جو بايدن وفقًا لتعبير التايمز.