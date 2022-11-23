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إما نيوكاسل يونايتد أو النصر

صحيفة إسبانية تتوقع وجهة رونالدو بعد مانشستر يونايتد

2022-11-23 الساعة 9:37
صحيفة إسبانية تتوقع وجهة رونالدو بعد مانشستر يونايتد
المواطن - متابعة

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تناول تقرير صحفي لصحيفة ماركا الإسبانية، أمس الثلاثاء، ملامح الوجهة القادمة في مسيرة المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد الرحيل رسمياً عن صفوف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بعد تصريحات صحفية صادمة انتقد فيها الدون رونالدو إدارة ومدرب اليونايتد.

مان يونايتد يدرس معاقبة كريستيانو رونالدو دون دفع تعويض

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فسخ بالتراضي

أعلن مانشستر يونايتد، أمس الثلاثاء، فسخ عقد البرتغالي كريستيانو رونالدو، بالتراضي بين الطرفين.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن رونالدو في حيرة بشأن الوجهة القادمة، بعد مانشستر يونايتد، حيث أصبح قريباً من إتمام انضمامه إلى أحد الفريقين، إما النصر السعودي أو نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

كريستيانو رونالدو
رونالدو – المصدر @Cristiano

دوري الأبطال

وشددت على أن رونالدو يبحث عن نادٍ يشارك في بطولة دوري أبطال أوروبا، ما يعزز أفضلية نيوكاسل الإنجليزي، الذي يمتلك فرصة التأهل إلى المسابقة الأوروبية في الموسم المقبل 2023-2024.

كريستيانو رونالدو
رونالدو – المصدر @ManUtd

عرض كبير

وعن عرض النصر، أكد تقرير صحيفة ماركا الإسبانية أن النادي السعودي سيقدم عرضاً لا يقاوم لـ كريستيانو رونالدو، مالياً، خاصةً مع تقدم اللاعب في السن، بالتزامن مع تراجعه عن تقديم المستويات المأمولة منه.

Man utd - مانشستر يونايتد ضد أومونيا القبرصي

كان رونالدو البالغ من العمر 37 عامًا، عاد إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي، صيف 2021، قادماً من صفوف فريق يوفنتوس الإيطالي.

كريستيانو رونالدو
رونالدو – المصدر @Cristiano

وكان نادي مانشستر يونايتد، أزال، الأربعاء الماضي، صور المهاجم كريستيانو رونالدو من محيط ملعب أولد ترافورد، رداً على التصريحات التي أدلى بها اللاعب البرتغالي، مؤخراً في حق إدارة مانشستر يونايتد ومدربه.

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