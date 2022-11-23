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الدفاع السعودي خنق تحركات ميسي

صحيفة إسبانية: فوز المنتخب السعودي مفاجأة لكوكب كرة القدم

2022-11-23 الساعة 3:30
صحيفة إسبانية: فوز المنتخب السعودي مفاجأة لكوكب كرة القدم
المواطن - خاص - ترجمة

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استغرقت بطولة كأس العالم قطر 2022 يومين لتترك نتيجة مفاجئة لكوكب كرة القدم بعد أن فاجأ الانتصار التاريخي للمنتخب السعودي على الأرجنتين بقيادة ليو ميسي الجماهير، خاصة الأرجنتينيين، الذين وُعدوا بالسعادة بعد بداية مثالية للمباراة، بركلة جزاء ولكن كانت النهاية محزنة لهم بعد فوز الأخضر.

فوز تاريخي:

هكذا وصفت صحيفة EL INDEPENDIENTE الإسبانية مباراة المنتخب السعودي والأرجنتين التي انتهت بفوز تاريخي للأخضر بثنائية، حيث رأت الصحيفة أن رد فعل السعودية بعد الاستراحة، ومشاركتها التكتيكية الكبيرة وقوتها في منطقة الخصم تركت نتيجة غير متوقعة في الظهور الأول للأرجنتين في قطر، حيث كان ميسي يواجه فرصته الأخيرة لمحاكاة مارادونا.

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لحظة انطلاق المونديال:

ورأت الصحيفة أن هدف سالم الدوسري هو لحظة انطلاق مونديال كرة القدم في قطر 2022.

وتابعت أن كل الأنظار كانت على ميسي قبل العرض الأول للأرجنتين في كأس العالم ووضع النجم العالمي توقيعه في قطر بهدف مبكر لكن التشابك الدفاعي للمنتخب السعودي “خنق” تحركات الأرجنتيني في الشوط الثاني ليأتي الهدف الأول للسعودية ثم الثانية لتنتهي المباراة بفوز تاريخي وخسارة لن تُنسى للأرجنتين.

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