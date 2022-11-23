صحيفة إسبانية: فوز المنتخب السعودي مفاجأة لكوكب كرة القدم

فرحة ولي العهد بالفوز التاريخي للأخضر .. السجود شكرًا لله فرحة ولي العهد بفوز السعودية على الأرجنتين محمد بن راشد المنتخب السعودي : أفرحنا وأمتعنا وأسعدنا البوليفارد سيتي والبوليفارد ورلد وونتر لاند مجانًا اليوم هذا يومكم.. المجد ينتظر لاعبي الأخضر أمام الأرجنتين موقع أمريكي: السعودية دولة قوية بمصادر الطاقة المتجددة الفريق اليحيى يتفقد جوازات مطار الملك فهد ومنفذ سلوى أمير الشمالية يلبي طلبًا طريفًا لأحد الأيتام إلزام مطابخ مكة ببيع اللحوم المطبوخة بالوزن بدلًا من النفر الأمر بالمعروف تكثف الحضور الميداني خلال فترة الاختبارات النهائية
استغرقت بطولة كأس العالم قطر 2022 يومين لتترك نتيجة مفاجئة لكوكب كرة القدم بعد أن فاجأ الانتصار التاريخي للمنتخب السعودي على الأرجنتين بقيادة ليو ميسي الجماهير، خاصة الأرجنتينيين، الذين وُعدوا بالسعادة بعد بداية مثالية للمباراة، بركلة جزاء ولكن كانت النهاية محزنة لهم بعد فوز الأخضر.
هكذا وصفت صحيفة EL INDEPENDIENTE الإسبانية مباراة المنتخب السعودي والأرجنتين التي انتهت بفوز تاريخي للأخضر بثنائية، حيث رأت الصحيفة أن رد فعل السعودية بعد الاستراحة، ومشاركتها التكتيكية الكبيرة وقوتها في منطقة الخصم تركت نتيجة غير متوقعة في الظهور الأول للأرجنتين في قطر، حيث كان ميسي يواجه فرصته الأخيرة لمحاكاة مارادونا.
ورأت الصحيفة أن هدف سالم الدوسري هو لحظة انطلاق مونديال كرة القدم في قطر 2022.
وتابعت أن كل الأنظار كانت على ميسي قبل العرض الأول للأرجنتين في كأس العالم ووضع النجم العالمي توقيعه في قطر بهدف مبكر لكن التشابك الدفاعي للمنتخب السعودي “خنق” تحركات الأرجنتيني في الشوط الثاني ليأتي الهدف الأول للسعودية ثم الثانية لتنتهي المباراة بفوز تاريخي وخسارة لن تُنسى للأرجنتين.