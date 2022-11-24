صحيفة: النصر عرض على رونالدو ربع مليار يورو تقريبًا

أفادت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية، اليوم الخميس، بأن نادي النصر قدم عرضًا ضخمًا للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق.

مفاوضات سابقة

أعلن فريق مانشستر يونايتد، أول أمس الثلاثاء، فسخ عقده مع كريستيانو رونالدو، لاعب الفريق، بالتراضي.

وبحسب مصادر لصحيفة الشرق الأوسط فإن ممثل نادي النصر في المفاوضات قدم عرضًا للنجم البرتغالي لمدة 3 سنوات مقابل 225 مليون يورو.

وسبق لنادي النصر أن فاوض اللاعب بعد أن رفض فكرة الانتقال لنادي الهلال في الصيف الماضي مقابل مبلغ يقترب من 350 مليون يورو.

مراحل التفاوض

وبحسب الصحيفة فإن المفاوضات مع وكيل أعمال اللاعب البرتغالي وصلت لمراحل متقدمة لكن قائد البرتغال لا يريد إنهاءها الآن، وربما تظل معلقة لبعد انتهاء نهائيات كأس العالم 2022 التي تستضيفها قطر حاليًّا.

بعد المونديال

وأبلغ رونالدو ممثلي نادي النصر بأنه لن يناقش مستقبله الكروي إلا بعد الانتهاء من كأس العالم التي تجرى منافساتها في الدوحة.

وفسخ مانشستر يونايتد عقده مع رونالدو بسبب الخلافات بين الجانبين والتي أدت لتصريحات نارية من البرتغالي ضد النادي ومدرب الفري.

ووجه مانشستر يونايتد الشكر لـ رونالدو على ما قدمه خلال الفترتين حيث سجل 145 هدفًا في 346 مباراة.