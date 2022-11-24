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المفاوضات ربما تمتد لبعد انتهاء المونديال

صحيفة: النصر عرض على رونالدو ربع مليار يورو تقريبًا

2022-11-24 الساعة 11:22
صحيفة: النصر عرض على رونالدو ربع مليار يورو تقريبًا
المواطن - الرياض

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أفادت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية، اليوم الخميس، بأن نادي النصر قدم عرضًا ضخمًا للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق.

نجم منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو
رونالدو – المصدر @selecaoportugal

مفاوضات سابقة

أعلن فريق مانشستر يونايتد، أول أمس الثلاثاء، فسخ عقده مع كريستيانو رونالدو، لاعب الفريق، بالتراضي.

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وبحسب مصادر لصحيفة الشرق الأوسط فإن ممثل نادي النصر في المفاوضات قدم عرضًا للنجم البرتغالي لمدة 3 سنوات مقابل 225 مليون يورو.

وسبق لنادي النصر أن فاوض اللاعب بعد أن رفض فكرة الانتقال لنادي الهلال في الصيف الماضي مقابل مبلغ يقترب من 350 مليون يورو.

رونالدو قبل مباراة البرتغال ضد غانا
رونالدو

مراحل التفاوض

وبحسب الصحيفة فإن المفاوضات مع وكيل أعمال اللاعب البرتغالي وصلت لمراحل متقدمة لكن قائد البرتغال لا يريد إنهاءها الآن، وربما تظل معلقة لبعد انتهاء نهائيات كأس العالم 2022 التي تستضيفها قطر حاليًّا.

كريستيانو رونالدو
رونالدو – المصدر @fifaworldcup_ar

بعد المونديال

وأبلغ رونالدو ممثلي نادي النصر بأنه لن يناقش مستقبله الكروي إلا بعد الانتهاء من كأس العالم التي تجرى منافساتها في الدوحة.

وفسخ مانشستر يونايتد عقده مع رونالدو بسبب الخلافات بين الجانبين والتي أدت لتصريحات نارية من البرتغالي ضد النادي ومدرب الفري.

ووجه مانشستر يونايتد الشكر لـ رونالدو على ما قدمه خلال الفترتين حيث سجل 145 هدفًا في 346 مباراة.

مان يونايتد يدرس معاقبة كريستيانو رونالدو دون دفع تعويض

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