صحيفة برازيلية تنصح محمد كنو بالاحتراف

قدم اللاعب محمد كنو مستوى مميزًا مع المنتخب السعودي في مباراتي الأرجنتين وبولندا في أول جولتين من مرحلة دور المجموعات في نهائيات كأس العالم 2022 بقطر.

محمد كنو متألق

وأشادت صحيفة TRIVELA البرازيلية بأداء كنو مع الأخضر في المباراتين، حيث أكدت على أنه واحد من أبرز وأفضل اللاعبين في تشكيلة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد كما طالبت باحترافه خارج الدوري السعودي في الفترة المقبلة.

وهو الأمر ذاته، الذي ذكره المصري محمد أبو تريكة محلل قنوات Bein Sports حيث طالب باحتراف كنو الخارجي بعد تألقه في مباراتي الأرجنتين وبولندا.

وكان محمد كنو غاب عن مباريات الهلال قبل انطلاق كأس العالم 2022، بسبب توقيعه لناديي الهلال والنصر في آن واحد في يناير الماضي، حيث كانت غرفة فض المنازعات في الاتحاد السعودي لكرة القدم قررت إيقاف كنو 4 أشهر بدأت من مطلع مايو الماضي.

وكان المنتخب السعودي سيطر على مباراة بولندا وكان الأفضل بكل المقاييس، لكنه لم يتمكن من إنهاء الهجمات في شباك الحارس البولندي.

مباراة حاسمة أمام المكسيك

وسيواجه الأخضر، منتخب المكسيك الأربعاء المقبل في المونديال.

المنتخب السعودي سيكون بحاجة إلى الفوز على منتخب المكسيك، وذلك من أجل ضمان التأهل إلى ثمن نهائي كأس العالم 2022 وتكرار إنجاز كأس العالم 1994 حيث تأهل الأخضر وقتها وفي مشاركته الأولى إلى دور الـ16.