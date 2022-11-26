صحيفة بريطانية: المملكة تقود استثمارات الرياضة العالمية

تقود المملكة طموحًا دوليًا في مجال الرياضة العالمية، في إشارة إلى الحديث عن صفقة انضمام اللاعب العالمي كريستيانو رونالدو إلى الدوري السعودي وحملة دعائية يقودها اللاعب الأرجنتيني، ليونيل ميسي للترويج للسياحة داخل المملكة.

استثمارات كبرى

وأشارت صحيفة فايننشال تايمز، في تقرير لها، إلى أن المملكة تدفع بقوة نحو الاستثمارات بالرياضة العالمية.

ونوهت الصحيفة إلى تصريحات وزير الرياضة السعودي في مقابلة تلفزيونية، حينما سئل عما إذا كان رونالدو قد ينضم للدوري السعودي.

لقاء الأمير عبدالعزيز الفيصل وزير الرياضة عبر CNN تحدث عن : ⚫ البطولات القادمة في السعودية.

⚫ ميسي و السعودية.

⚫ كريستيانو رونالدو و الدوري السعودي. pic.twitter.com/gSQzPoF4il — عبدالعزيز البكر (@albakertv) November 23, 2022

صفقة رونالدو

وصرح الوزير السعودي خلال حواره: أقرأ ما تقرأونه في الصحف، ونرى اسم السعودية مرتبطًا بالعديد من هذه الأمور، خصوصًا إذا تعلق الأمر باستثمارات كبرى، لكن ليس لدي أي فكرة عن خططه المستقبلية.

وقال الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل: كل شيء ممكن. أود أن أرى كريستيانو رونالدو يلعب في الدوري السعودي.

ميسي ورونالدو

وأوضحت فايننشال تايمز، أن ميسي لديه بالفعل صفقة للمساعدة في الترويج للسياحة بالمملكة، وردًا على سؤال بشأن الصفقة قال وزير الرياضة: أنا لست وزير السياحة لذا لا أعرف ما هي الصفقة لكن وجود ميسي كوجه للسياحة كان شيئًا إيجابيًا، أعتقد أنه ذهب للسعودية عدة مرات التقيت به في السعودية أيضًا، السعودية ترحب بالعالم، لذا، تعال وقم بزيارة السعودية.

وأفادت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية، الخميس الماضي، بأن نادي النصر قدم عرضًا ضخمًا للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق. بعدما أعلن فريق مانشستر يونايتد، الثلاثاء الماضي، فسخ عقده مع كريستيانو رونالدو، لاعب الفريق، بالتراضي.

وبحسب مصادر لصحيفة الشرق الأوسط فإن ممثل نادي النصر في المفاوضات قدم عرضًا للنجم البرتغالي لمدة 3 سنوات مقابل 225 مليون يورو.