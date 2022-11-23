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صراع الهدافين يشتعل مبكرًا في مونديال 2022

2022-11-23 الساعة 1:37
صراع الهدافين يشتعل مبكرًا في مونديال 2022
المواطن - متابعة

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اشتد الصراع مبكرًا على لقب هداف نهائيات كأس العالم 2022 المقامة على أرض قطر حتى الـ18 من ديسمبر المقبل، وذلك بعد نهاية اليوم الثالث من مونديال قطر 2022.

22 هدفاً

وسجل لاعبو المنتخبات 22 هدفاً، خلال الثلاث أيام الأولى من مونديال 2022.

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وشهد صراع الهداف سخونة كبيرة من أول يوم في المونديال عندما سجل إينر فالنسيا لاعب المنتخب الإكوادوري هدفين في لقاء قطر، مساء الأحد الماضي.

صراع مشتعل

وكرر ساكا لاعب المنتخب الإنجليزي تجربة إينر فالنسيا وأحرز هدفين في شباك منتخب إيران، وفي نفس المباراة سجل مهدي طارمي هدفي إيران الوحيدين.

أوليفيه جيرو
جيرو – المصدر @fifaworldcup_ar

واستمرارًا لصراع الهداف سجل أوليفيه جيرو لاعب المنتخب الفرنسي هدفين هو الآخر في لقاء منتخب بلاده أمام المنتخب الأسترالي.

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