صراع الهدافين يشتعل مبكرًا في مونديال 2022

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اشتد الصراع مبكرًا على لقب هداف نهائيات كأس العالم 2022 المقامة على أرض قطر حتى الـ18 من ديسمبر المقبل، وذلك بعد نهاية اليوم الثالث من مونديال قطر 2022.
وسجل لاعبو المنتخبات 22 هدفاً، خلال الثلاث أيام الأولى من مونديال 2022.
وشهد صراع الهداف سخونة كبيرة من أول يوم في المونديال عندما سجل إينر فالنسيا لاعب المنتخب الإكوادوري هدفين في لقاء قطر، مساء الأحد الماضي.
وكرر ساكا لاعب المنتخب الإنجليزي تجربة إينر فالنسيا وأحرز هدفين في شباك منتخب إيران، وفي نفس المباراة سجل مهدي طارمي هدفي إيران الوحيدين.
واستمرارًا لصراع الهداف سجل أوليفيه جيرو لاعب المنتخب الفرنسي هدفين هو الآخر في لقاء منتخب بلاده أمام المنتخب الأسترالي.