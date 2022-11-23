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صرف إعانة التأهيل الشامل الأحد المقبل

2022-11-23 الساعة 9:31
صرف إعانة التأهيل الشامل الأحد المقبل
المواطن - الرياض

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أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، موعد صرف إعانة التأهيل الشامل.

الأحد المقبل:

قالت الوزارة عبر حساب العناية بالعملاء التابع لها على موقع تويتر: “إنه يتم صرف إعانة التأهيل الشامل بتاريخ 26 من كل شهر ميلادي، وفي حال وافق تاريخ الصرف إجازة نهاية الأسبوع يتم الصرف في اليوم الذي يليه”.

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خدمة إعانة التأهيل الشامل

خدمة إعانة التأهيل الشامل هي بمثابة خدمات إلكترونية تعمل على تمكين الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة (ذوي الإعاقة) على شكل إعانة مالية يتم صرفها بشكل شهري لهم، وذلك حسب الضوابط والشروط المقررة والمعلن عنها من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

 

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  • ياسر عاصم عسيري

    هل الاعانه حقت معاق من التأهيل الشامل
    ينحجز عليها اذا عليه إيقاف خدمات

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