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يداعبونه بخرطومهم

صغار الفيلة يقطعون بثًّا مباشرًا للعب مع المراسل

2022-11-15 الساعة 1:45
صغار الفيلة يقطعون بثًّا مباشرًا للعب مع المراسل
المواطن - متابعة

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وثق مقطع فيديو متداول، فشل مراسل قناة KBC في كينيا في إكمال تقريره الصحفي بسبب صغار الفيلة الذين رغبوا في اللعب معه.

اللعب معه

وفي الفيديو المتداول، كان المراسل يقوم بعمل تقرير من الغابة في بث مباشر لكنه لم يستطع إكمال حديثه بسبب رغبة صغار الفيلة في اللعب معه.

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وأبان الفيديو، وقوف المراسل أمام قطيع الفيلة الذين قاطعوا حديثه وبدأوا يداعبونه بخرطومهم ما أثار ضحكه وضحك طاقم التصوير.

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