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أوضح د. خالد صالح الزعاق، باحث فلكي، صفات السحب وحركة الرياح في فصلي الشتاء والصيف.
صفات السحب والأمطار الشتوية والصيفية
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— د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) November 21, 2022
وقال الزعاق خلال برنامجه على قناة العربية: إن السحب لديها حركة تتبع حركة الرياح التابعة لها، وللنجوم حركة تتبع دوران الأرض حول نفسها ودورانها حول الشمس، ونتيجة لهذا تتكون الفصول والمواسم.
وتابع الزعاق: سحب هذه الفصول لها اتجاه يا غربية، يا شرقية، مضيفًا: الغربية ماطرة، أما الرياح الشرقية عابرة، والعابرة تكون حركتها بطيئة، ومنفرشة، وكاتمة للأجواء، وهذا يكون في عز الجير.
واستطرد: مع شهر اكتوبر تبدأ تأتينا السحب من الجهة الغربية، كبخريات بحرية من البحر الأحمر، أو مستوردة من هضبة البحيرات أو البحر الأبيض المتوسط، ومع دخول المربعانية الجير تبدأ تأتينا من الجهة الشرقية تبخيرات بحرية من الخليج العربي، أو مستوردة من بحر العرب.
وأضاف: ما بين الصيف والشتاء تكون متخلخلة في حركتها.