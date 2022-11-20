صفعة على وجه ماكرون في الشارع

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بثت قناة الحدث لقطات مصورة لسيدة صفعت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على وجهه خلال تجوله في أحد الشوارع.
وكتب حساب باسم جفيرسون فيلو، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يتلقى صفعة من متظاهر غير راض عن حكومته”، مضيفًا “صفعة جيدة لكي يفهم أن الشعب هو السيد.
وليست هذه المرة الأولى التي يقوم فيها مواطن فرنسي بصفع الرئيس ماكرون، فقد تعرض العام الماضي للصفع من قبل شخص خلال زيارة له لمنطقة جنوب شرق البلاد، واعتقلت الشرطة شخصين بعد الواقعة.