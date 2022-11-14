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قبل لقاء بلجيكا الودي

صلاح يصل الكويت للانضمام لمعسكر الفراعنة

2022-11-14 الساعة 9:50
صلاح يصل الكويت للانضمام لمعسكر الفراعنة
المواطن - متابعة

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وصل محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي وقائد المنتخب المصري الأول، اليوم الإثنين، إلى الكويت استعدادًا للانضمام إلى معسكر منتخب مصر لمواجهة بلجيكا الجمعة المقبلة، في المباراة الودية التي يستعد من خلالها الشياطين الحمر لكأس العالم 2022.

مباراة بلجيكا

وخاض المنتخب المصري تدريباته بملعب نادي الكويت استعدادًا لودية بلجيكا المقرر إقامتها يوم 19 نوفمبر الجاري.

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وشارك في المران 19 لاعبًا فقط في انتظار وصول اللاعبين المحترفين لتكتمل صفوف الفراعنة قبل المواجهة المنتظرة أمام بلجيكا.

وكان محمد صلاح قد شارك مع ليفربول في مباراة ساوثهامبتون والتي أقيمت على ملعب آنفيلد، وانتهت بفوز الريدز بنتيجة 3-1، ضمن مباريات الجولة الـ 16 للدوري الإنجليزي الممتاز.

قائمة المنتخب المصري

وضم روي فيتوريا، مدرب المنتخب المصري 23 لاعبًا لمباراة بلجيكا الودية:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر، أكرم توفيق، أحمد حجازي، علي جبر، أسامة جلال، محمود علاء، محمد حمدي، حسين السيد.

خط الوسط: طارق حامد، حمدي فتحي، محمد النني، إمام عاشور، محمود حمادة، محمد مجدي “أفشة”.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، محمود حسن “تريزيجيه”، مصطفى محمد، أحمد حسن “كوكا”، محمد صلاح، أحمد سيد “زيزو”.

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