Icon

الصحة توصي 5 فئات بأخذ لقاح الأنفلونزا الموسمية Icon صحيفة أمريكية: محمد بن سلمان أذهل العالم Icon السعودية تدين محاولة اغتيال عمران خان Icon سير أول شركة سعودية لصناعة السيارات الكهربائية Icon محمد بن سلمان يطلق سير لصناعة السيارات الكهربائية Icon ونتروندرلاند تجربة عالمية لمحبي التزلج Icon تجارب استثنائية مع الأسود في رياض زوو Icon نجاة عمران خان من محاولة اغتيال في باكستان Icon أمانة جدة تغلق 19 موقعًا لمنع التلوث Icon ماذا يعني رفع سعر الفائدة؟ Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تقديم بيئة تدريب ذات جودة عالية

صناعي رفحاء يستقبل طلبات القبول غدًا

2022-11-05 الساعة 11:08
صناعي رفحاء يستقبل طلبات القبول غدًا
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

يبدأ المعهد الصناعي الثانوي بمحافظة رفحاء غدًا الأحد، استقبال طلبات القبول والتسجيل المباشر للبرامج والدبلوم الثانوي، للفصل التدريبي الثاني لعام 1444هـ.

فصل تدريبي واحد

وأوضح المعهد أن القبول المباشر سيكون في مقر المعهد في تخصصات دبلوم الكهرباء الصناعية، وميكانيكا السيارات، والتبريد والتكييف، مضيفاً أن برنامج المعاهد الصناعية لمدة فصل تدريبي واحد يشمل تشخيص أعطال وصيانة المكيفات، وميكانيكا السيارات، والتمديدات المنزلية.

قد يهمّك أيضاً
Img

تسريبات تكشف تصرف تشافي

Img

بدء عملية الفرز لاختيار رئيس العراق

بيئة تدريب عالية

وأكد المعهد حرصه على تقديم بيئة تدريب ذات جودة عالية لإعداد طاقات بشرية ووطنية ذات كفاءة وتمكين وتأهيلهم لدخول سوق العمل في المجالات كافة، وقطاعات العمل الحكومي والخاص، مشيراً إلى أن المتدرب سيحصل على مكافأة شهرية طوال مدة التدريب، ومنحة فرصة مواصلة التدريب في أولوية القبول في الكليات التقنية بالمملكة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إصابة شخصين في حريق ناقلة وقود بالمدينة
السعودية اليوم

إصابة شخصين في حريق ناقلة وقود بالمدينة

السعودية اليوم
مشاركات عالمية في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
السعودية اليوم

مشاركات عالمية في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون

السعودية اليوم
مواطنون عن خطاب الملك سلمان : خارطة...
السعودية اليوم

مواطنون عن خطاب الملك سلمان : خارطة...

السعودية اليوم
أتلتيكو مدريد خارج الدوري الأوروبي
حصاد اليوم

أتلتيكو مدريد خارج الدوري الأوروبي

حصاد اليوم
واشنطن: العودة للاتفاق النووي غير مطروحة
العالم

واشنطن: العودة للاتفاق النووي غير مطروحة

العالم
نانسي بيلوسي وعائلتها يشعران بالحزن والصدمة
العالم

نانسي بيلوسي وعائلتها يشعران بالحزن والصدمة

العالم
الدولار يسجل أعلى مستوى أمام الجنيه المصري
السوق

الدولار يسجل أعلى مستوى أمام الجنيه المصري

السوق
عطل يضرب تطبيق واتساب
تكنولوجيا

عطل يضرب تطبيق واتساب

تكنولوجيا