Icon

البوليفارد سيتي والبوليفارد ورلد وونتر لاند مجانًا اليوم Icon هذا يومكم.. المجد ينتظر لاعبي الأخضر أمام الأرجنتين Icon موقع أمريكي: السعودية دولة قوية بمصادر الطاقة المتجددة Icon الفريق اليحيى يتفقد جوازات مطار الملك فهد ومنفذ سلوى  Icon أمير الشمالية يلبي طلبًا طريفًا لأحد الأيتام Icon إلزام مطابخ مكة ببيع اللحوم المطبوخة بالوزن بدلًا من النفر Icon الأمر بالمعروف تكثف الحضور الميداني خلال فترة الاختبارات النهائية Icon “المواطن” توثق قمة رايز أب السعودية.. مشاريع وإبداعات ونجاحات Icon 4 مواقع في الرياض لنقل مباريات الأخضر Icon حمد القاضي: نظام الثلاثة فصول سلبياته أكثر لعدة أسباب Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السوق
حصاد اليوم
مع مصرف الإنماء متوافقة مع الشريعة الإسلامية

صندوق الإنماء ريت يوقع اتفاقية تسهيلات ائتمانية بـ 750 مليون ريال

2022-11-21 الساعة 11:05
صندوق الإنماء ريت يوقع اتفاقية تسهيلات ائتمانية بـ 750 مليون ريال
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة الإنماء للاستثمار أن صندوق الإنماء ريت لقطاع التجزئة قد وقع اتفاقية التسهيلات الائتمانية مع مصرف الإنماء متوافقة مع الشريعة الإسلامية بقيمة 750 مليون ريال مقابل رهن عقارات مدرة للدخل وسند لأمر. الجدير بالذكر أن مدة التمويل تبلغ 8 سنوات ميلادية وسيكون هامش الربح 1.3+ سايبور 3 أشهر.

وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أنه سيتم استخدام التسهيلات الائتمانية في تمويل الاستحواذ على أصول جديدة للصندوق يتوقع أن يكون لها أثر إيجابي على الصندوق.

قد يهمّك أيضاً
Img

المملكة تدعم الدول الإسلامية واحتياجات شعوبها.. ترميم المركز الإسلامي بجاكرتا نموذجاً

Img

جانب من عروض الألعاب النارية بحفل افتتاح مونديال قطر

مؤشر سوق الأسهم

وبالأمس أغلق مؤشر الأسهم الرئيس منخفضًا 88.86 نقطة ليقفل عند مستوى 11053.16 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 3.1 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة لسوق الأسهم – 86 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 240 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 49 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 156 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: الوطنية للتعليم، والمتحدة للتأمين، ومجموعة الحكير، وحلواني إخواني، والحمادي الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: شمس، والتأمين العربية، وتوبي، وعذيب للاتصالات، وقت اللياقة، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 8.56 % و9.94 %.

فيما كانت أسهم شركات: دار الأركان، وكيمانول، والإنماء، والأهلي، وبترو رابغ الأكثر نشاطًا بالكمية، وأسهم شركات: الراجحي، وكيمانول، والأهلي، وتوبي، والإنماء الأكثر نشاطًا في القيمة.

الأسهم الموازية

وأغلق مؤشر الأسهم الموازية (نمو) مرتفعًا 137.86 نقطة ليقفل عند مستوى 18976.23 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 48.3 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 870 ألف سهم تقاسمتها 2732 صفقة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

آل الشيخ لماجد عبدالله: سلامتك نجمنا الكبير
مشاهير

آل الشيخ لماجد عبدالله: سلامتك نجمنا الكبير

مشاهير
رسالة سولاري للاعبي الأخضر قبل المونديال
الرياضة

رسالة سولاري للاعبي الأخضر قبل المونديال

الرياضة
حقيقة اقتراب محمد النني من النصر
الرياضة

حقيقة اقتراب محمد النني من النصر

الرياضة
تاسي يغلق منخفضًا 112 نقطة
السوق

تاسي يغلق منخفضًا 112 نقطة

السوق
واشنطن: موسكو نفذت إعدامات جماعية في أوكرانيا
العالم

واشنطن: موسكو نفذت إعدامات جماعية في أوكرانيا

العالم
المالية تتيح الدفع الإلكتروني لرسوم الخدمات الحكومية
أخبار رئيسية

المالية تتيح الدفع الإلكتروني لرسوم الخدمات الحكومية

أخبار رئيسية
المملكة ترحب باتفاق السلام في إثيوبيا
السعودية اليوم

المملكة ترحب باتفاق السلام في إثيوبيا

السعودية اليوم
عبير الشرقاوي تدفع الغيطي للانسحاب على الهواء
مشاهير

عبير الشرقاوي تدفع الغيطي للانسحاب على الهواء

مشاهير