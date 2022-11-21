صندوق الإنماء ريت يوقع اتفاقية تسهيلات ائتمانية بـ 750 مليون ريال

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أعلنت شركة الإنماء للاستثمار أن صندوق الإنماء ريت لقطاع التجزئة قد وقع اتفاقية التسهيلات الائتمانية مع مصرف الإنماء متوافقة مع الشريعة الإسلامية بقيمة 750 مليون ريال مقابل رهن عقارات مدرة للدخل وسند لأمر. الجدير بالذكر أن مدة التمويل تبلغ 8 سنوات ميلادية وسيكون هامش الربح 1.3+ سايبور 3 أشهر.
وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أنه سيتم استخدام التسهيلات الائتمانية في تمويل الاستحواذ على أصول جديدة للصندوق يتوقع أن يكون لها أثر إيجابي على الصندوق.
وبالأمس أغلق مؤشر الأسهم الرئيس منخفضًا 88.86 نقطة ليقفل عند مستوى 11053.16 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 3.1 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة لسوق الأسهم – 86 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 240 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 49 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 156 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات: الوطنية للتعليم، والمتحدة للتأمين، ومجموعة الحكير، وحلواني إخواني، والحمادي الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: شمس، والتأمين العربية، وتوبي، وعذيب للاتصالات، وقت اللياقة، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 8.56 % و9.94 %.
فيما كانت أسهم شركات: دار الأركان، وكيمانول، والإنماء، والأهلي، وبترو رابغ الأكثر نشاطًا بالكمية، وأسهم شركات: الراجحي، وكيمانول، والأهلي، وتوبي، والإنماء الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم الموازية (نمو) مرتفعًا 137.86 نقطة ليقفل عند مستوى 18976.23 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 48.3 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 870 ألف سهم تقاسمتها 2732 صفقة.