صندوق الاستثمارات العامة يعلن توفر وظائف إدارية شاغرة

أعلن صندوق الاستثمارات العامة (PIF)، عبر حسابه الرسمي (بوابة التوظيف- لينكد إن ) ، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس ،وفقاً للشروط والتفاصيل الوظيفية الآتية:

المسمى الوظيفي: مساعد الملكية الخاصة Private Equity Associate المؤهلات و المتطلبات الوظيفية: مؤهل بكالوريوس في تخصص ذي صلة. تطوير استراتيجية القطاع ، مع التركيز على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا دعم تطوير وجهات نظر القطاع وتحديد الفرص المقابلة (على سبيل المثال ، المشاريع المشتركة ، الشركة الجديدة ، الاستثمارات المباشرة ، إلخ.) إجراء تقييم لفرص الاستثمار في الشركات القائمة فرص المصدر NewCo (على سبيل المثال ، المفهوم الداخلي ، الطرف الثالث ، الوارد) وإجراء تقييم أولي للفرصة دعم تشغيل عملية شاملة للتحقق من فرصة الاستثمار (على سبيل المثال ، إدارة المشروع واختيار المستشار والعناية الواجبة) إجراء أنشطة التنفيذ لفرص الاستثمار التي تم التحقق من صحتها (على سبيل المثال ، المفاوضات ، خطة العمل ، طلب رأس المال) إدارة تمثيل صندوق الاستثمارات العامة في مجالس إدارة شركات المحافظ بالتنسيق مع إدارة شركة المحفظة دعم تطوير رأي المساهمين وتحديد فرص خلق القيمة ، بالتنسيق مع OVCG بشأن المبادرات التشغيلية تقرير أداء شركات المحافظ والإشراف على تنفيذ خطط خلق القيمة تقديم وجهات نظر حول الجدول الزمني لتحقيق القيمة لشركات تقديم مدخلات في التقييم السابق للاكتتاب العام (كجزء من SHO الذي سيتم اعتماده من قبل PRC) وجاهزية الاكتتاب بالتنسيق مع Investment Consulting

رابط التقديم للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: قد يهمّك أيضاً ميزة التصويت تصل تطبيق الواتساب رسمياً استبعاد ثنائي الأرجنتين من كأس العالم 2022 رابط التقديم – (اضغط هنا).