صندوق الاستثمارات يعتزم بيع 10% من حصته في تداول

أعلن صندوق الاستثمارات العامة، عن نيته في بيع 10% من حصته في شركة تداول.

وأفادت شركة إتش إس بي سي العربية السعودية، ومورجان ستانلي السعودية بصفتهما منسقين عالميين مشتركين لصندوق الاستثمارات العامة “الصندوق” أو “المساهم البائع”، ومجتمعين مع شركة الراجحي المالية كمديري سجل اكتتاب المؤسسات، بدء عملية بناء سجل الأوامر المسرّع “الطرح” لبيع جزء من حصة الصندوق في شركة مجموعة تداول السعودية القابضة “تداول” أو “الشركة”.

بيع 10%

وأكدت الشركة أن الصندوق يعتزم بيع 12,000,000 سهم في شركة مجموعة تداول السعودية القابضة والتي تمثل 10% من إجمالي رأس مال الشركة “أسهم الطرح” إلى فئة المستثمرين من المؤسسات.