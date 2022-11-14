Icon

5 خطوات لتحديث بياناتك إلكترونيًّا لصرف المعاش Icon الجبير: السعودية ستواصل العمل بما يحقق مصالحها Icon أمر ملكي بتمديد خدمة أمير عسير 4 سنوات Icon مقاتلات سعودية ترافق القاذفة الأمريكية بي -52 Icon أمطار رعدية ورياح نشطة وبرد على 9 مناطق Icon ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفيًا من الرئيس الفرنسي Icon الشيخ عائض القرني يرد على محمد عبده Icon صحيفة أمريكية: السعودية قوة نفطية صاعدة Icon وزير الطاقة: نُتهم أحياناً بصعوبة التفاوض وعلينا أن نتحلى بروح السبق Icon ولي العهد يعزي متعب بن عبدالله Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السوق
حصاد اليوم
تقليص توقعات النمو لـ2.7%

صندوق النقد: التوقعات الاقتصادية أكثر كآبة

2022-11-14 الساعة 10:06
صندوق النقد: التوقعات الاقتصادية أكثر كآبة
المواطن - متابعة

مواضيع ذات علاقة

كشف صندوق النقد الدولي أن التوقعات الاقتصادية العالمية أصبحت أكثر كآبة مما كان متوقعًا الشهر الماضي، مشيرًا إلى تدهور مطرد في استطلاعات مديري المشتريات في الأشهر الأخيرة.

تقليص النمو

وألقى الصندوق باللوم في التوقعات الأكثر قتامة، على تشديد السياسة النقدية، الناجم عن استمرار التضخم المرتفع والواسع النطاق وضعف زخم النمو في الصين واستمرار الخلل في الإمدادات وانعدام الأمن الغذائي الناجم عن أزمة أوكرانيا.

قد يهمّك أيضاً
Img

محافظ حفر الباطن يحث قادة الشرطة لاستمرار التميز

Img

الأخضر الأولمبي يتأهل لنصف نهائي غرب آسيا

وخفض الصندوق الشهر الماضي توقعاته للنمو العالمي لعام 2023 إلى 2.7 % من توقع سابق بلغ 2.9 %.

الاقتصاد الأوروبي

وقال الصندوق، في مدونة معدة لقمة زعماء مجموعة العشرين في إندونيسيا، إن أحدث المؤشرات تؤكد أن التوقعات أكثر كآبة، ولا سيما في أوروبا.

وأضاف: المؤشرات الحديثة لمديري المشتريات التي تقيس نشاط التصنيع والخدمات توضح ضعف معظم اقتصادات مجموعة العشرين مع توقع تقلص النشاط الاقتصادي في الوقت الذي ما زال فيه التضخم مرتفعًا.

أزمة الطاقة

وسيلحق تفاقم أزمة الطاقة في أوروبا ضررًا بالغًا بالنمو ويرفع التضخم، في حين أن التضخم المرتفع المطول قد يؤدي إلى زيادات أكبر من المتوقع في سياسة معدلات الفائدة وزيادة تشديد الأوضاع المالية العالمية.

وقال صندوق النقد الدولي، إن هذا بدوره يشكل مخاطر متزايدة لأزمة الديون السيادية للاقتصادات الضعيفة.

وتابع: الظواهر الجوية المتطرفة على نحو متزايد ستضر أيضًا بالنمو في جميع أنحاء العالم.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

افتتاح ميدان الرماية بمعهد التدريب النسائي
السعودية اليوم

افتتاح ميدان الرماية بمعهد التدريب النسائي

السعودية اليوم
الحرب النووية كارثية و200 مليون أول ضحاياها
السعودية اليوم

الحرب النووية كارثية و200 مليون أول ضحاياها

السعودية اليوم
تطوير خدمات العمرة على نسك
السعودية اليوم

تطوير خدمات العمرة على نسك

السعودية اليوم
وظائف بـ مركز سلام للتواصل الحضاري
حصاد اليوم

وظائف بـ مركز سلام للتواصل الحضاري

حصاد اليوم
وزير الطاقة: أوبك+ تعمل على وجود سوق...
السعودية اليوم

وزير الطاقة: أوبك+ تعمل على وجود سوق...

السعودية اليوم
متحدثة الحكومة البريطانية تستشهد بحديث للرسول
العالم

متحدثة الحكومة البريطانية تستشهد بحديث للرسول

العالم
فتح مظاريف استثمار المركز الحضاري بكورنيش الدمام
السعودية اليوم

فتح مظاريف استثمار المركز الحضاري بكورنيش الدمام

السعودية اليوم
رينارد يضم زكريا هوساوي لمعسكر الأخضر
آخر الاخبار

رينارد يضم زكريا هوساوي لمعسكر الأخضر

آخر الاخبار