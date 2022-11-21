صورة الملك سلمان وولي العهد تزينان سماء الرياض في افتتاح بوليفارد وورلد

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افتتح تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة هيئة الترفيه، منطقة بوليفارد وورلد، أكبر منطقة ترفيهية في موسم الرياض 2022، بدعم من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بأكثر من 120 تجربة و10 مناطق، تم انجازه في 82 يومًا.
فيديو | صورة الملك سلمان تزين سماء الرياض في #افتتاح_بوليفارد_وورلد#الإخبارية#نشرة_التاسعة#موسم_الرياض pic.twitter.com/dhKNK9qa6hقد يهمّك أيضاً
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 21, 2022
وزينت سماء الرياض بصورة الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان سماء الرياض، وسط عدد كبير من الزائرين.
فيديو | صورة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تضيء سماء الرياض في #افتتاح_بوليفارد_وورلد#الإخبارية#نشرة_التاسعة#موسم_الرياض pic.twitter.com/aEN5CkLS9k
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 21, 2022
من جانب آخر، تداول المواطنون مقاطع فيديو توثق عروض ألعاب نارية فوق الخيال، وتجارب ترفيهية ساحرة لعدد من دول العالم من افتتاح منطقة بوليفارد وورلد اليوم.
تتيح منطقة بوليفارد وورلد لزوارها التنقل من مدينة إلى أخرى عبر 11 محطة، إضافةً إلى أكبر مسرح كروي في العالم، مع مدينة ألعاب لعشاق الحماس والإثارة، وغيرها من التجارب الترفيهية التي تناسب جميع الفئات.
ويعيش زوار بوليفارد وورلد تجربة سياحية مختلفة، بين معالم الدول السياحية الشهيرة وتذوق أشهى الأكلات الإيطالية والفرنسية والإسبانية وغيرها من المطاعم العالمية، بالإضافة إلى التجول وسط عروض هوليود الحية والاستمتاع بالعروض الموسيقية المختلفة.