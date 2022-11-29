صورة بالسينما تشعل أزمة لرئيس كوريا الجنوبية

أشعلت صورة ملتقطة للرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك-يول وزوجته داخل صالة السينما، أزمة في البلاد بشأن نفقات الرئيس وعائلته.

نفقات الرئيس

وكشفت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية الرسمية يونهاب، أن لجنة الاستئناف الإدارية في البلاد ستحدد غدًا الأربعاء، موقف المكتب الرئاسي من تسليم معلومات ترتبط بالنفقات غير الرسمية للرئيس يون سيوك-يول.

ويرتبط التحرك بالتماس قدمته رابطة دافعي الضرائب في كوريا الجنوبية، وهي مجموعة مدنية، تطلب فيه من الأمانة الرئاسية الكشف عن تفاصيل الإنفاق المتعلقة بيون وزوجته السيدة الأولى كيم كبون-هي.

التماس

ويركز الالتماس المقدم في أوائل يوليو/تموز الماضي، على تفاصيل نفقات مشاهدة الرئيس وزوجته فيلمًا في سينما بالعاصمة سيول في 12 يونيو/حزيران الماضي.

ولم تكتف الرابطة بطلب نفقات السينما للرئيس الكوري الجنوبي والسيدة الأولى بل امتدت لتشمل نفقات الأنشطة الرئاسية الخاصة، والتي لا يتم تسجيلها رسميًا.

كشف حساب

ويعني طلب المجموعة المدنية، كشف حساب لنفقات الرئيس غير المعلنة منذ تنصيبه في 10 مايو/أيار الماضي أي ما يقارب سبعة أشهر مضت.

فيما تنظر المحكمة المختصة في كوريا الجنوبية هذا الطلب، رفض المكتب الرئاسي الإفصاح عن مثل هذه المعلومات.

رد الرئيس

وبررت الرئاسة الكورية الجنوبية رفضها بأن الكشف عن مثل هذه المعلومات يمكن أن يسبب خطرًا كبيرًا على أمن الرئيس.

وفي المقابل، هددت المجموعة المدنية لرابطة دافعي الضرائب برفع دعوى إدارية ضد المكتب الرئاسي إذا رفضت المحكمة طلبها.

زوجة الرئيس

وقبل أيام، حدثت ضجة في كوريا الجنوبية بعد ظهور صورة للسيدة الأولى، كيم كيون، خلال زيارتها لطفل مريض في كمبوديا، حيث انتهى المطاف إلى ساحات القضاء.

وكان النائب الكوري الجنوبي، جانغ كيونغ-تيه، من الحزب الديمقراطي المعارض، قد زعم أنه تم وضع معدات الإضاءة لتصوير السيدة الأولى، في أثناء زيارتها للطفل ولم تأخذ على غفلة كما تزعم السلطات خلال حضور قمة آسيان منتصف الشهر الجاري.

لكن المكتب الرئاسي سارع إلى نفي استخدام أي إضاءة، وقال إن الادعاءات الكاذبة المتكررة لـ”جانغ” تضر بالمصالح الوطنية وقرر اللجوء للقضاء.