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التقطتها كاميرا الملاحة الضوئية للمركبة أورايون

صورة جديدة من الفضاء تظهر الأرض بلا نجوم

2022-11-20 الساعة 4:46
صورة جديدة من الفضاء تظهر الأرض بلا نجوم
المواطن - متابعة

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نشرت وكالة ناسا للفضاء، صورة للكرة الأرضية بدون نجوم، خلال اليوم الثاني من مهمة “أرتيمس 1″، التي ستستمر 25 يومًا.

صورة من مركبة ناسا

وحسب ما ذكرته الجمعية الفلكية بجدة، تم التقاط الصورة بواسطة كاميرا الملاحة الضوئية للمركبة الفضائية “أورايون” بالأبيض والأسود وهي الصورة الثانية لكوكب الأرض من مركبة في مهمة إلى القمر منذ عام 1972.

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وأضافت الجمعية الفلكية بجدة “نظرًا لأن الكرة الأرضية براقة جدًا مقارنة بالفضاء المظلم حولها فإن الكاميرا لن تستغرق فترة طويلة للتعريض (فقط 20 إلى 100 ملي ثانية) ولذلك فإن النجوم لم تكن مرئية في خلفية الصور كنتيجة لمدة التعريض القصيرة”.

مهمة للقمر

وكانت وكالة ناسا للفضاء أطلقت في 16 نوفمبر، صاروخًا نحو القمر، من كيب كانافيرال في فلوريدا، لإرسال كبسولة أورايون في رحلة تجريبية بدون طاقم لمدة 25 يومًا حول القمر.

ويسعى المشروع إلى نقل كبسولة غير مأهولة حتى تصل إلى القمر في رحلة تستغرق 25 يومًا، للذهاب إلى القمر والعودة منه، من أجل قطع مسافة 1.3 مليون ميل.

وصرح رئيس وكالة ناسا، بيل نيلسون في وقت سابق “سنعود إلى القمر بعد 50 عامًا، حتى نبقى هناك، وندرس ونعمل ونبتكر ونطور تقنيات جديدة وأنظمة جديدة ومركبات جديدة حتى نصبح قادرين على الذهاب إلى المريخ”.

مشاكل تقنية

وتم تأجيل الإطلاق، سابقًا، بسبب انتباه المهندسين إلى مشاكل تقنية في نظام تبريد المحرك، كما فطنوا أيضًا إلى تسرب للوقود، وفي بداية أكتوبر، كان التأجيل بسبب الإعصار يان.

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