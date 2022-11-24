صورة مذهلة لغرفة ملابس منتخب اليابان بعد الفوز

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لما فعله لاعبو منتخب اليابان في غرفة الملابس، بعد الفوز التاريخي الذي حققه الفريق على نظيره الألماني ضمن منافسات المجموعة الخامسة.

في أجمل حلّة

حيث نشر حساب فيفا على تويتر صورة انتشرت كالنار في الهشيم، فقد قام اللاعبون بتنظيف غرفة الملابس وترتيب محتوياتها على أكمل وجه، حتى ظهرت في أجمل حلّة.

وترك هذا التصرّف روّاد وسائل التواصل الاجتماعي بحالة ذهول. وسط تعليقات أثنت على تصرّف اللاعبين الذي يدلّ فعلًا على نبل تربيتهم.

ليست الأولى

وأتت هذه الحادثة بعد أيام من تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي للقطات أظهرت الجمهور الياباني وهو ينظف المدرجات بعد نهاية مباراة كانوا يحضرونها في مشهد أثار إعجاب الجميع.

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يقوم بها اليابانيون بمثل هذه اللفتات، ففي عام 2018، قام اللاعبون أيضًا بتنظيف غرفة الملابس قبل مغادرتها، وذلك على الرغم من إقصائهم من تحديات كأس العالم في روسيا على يد المنتخب البلجيكي.

وفاز المنتخب الياباني على نظيره الألماني لهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات المجموعة الخامسة مساء الأربعاء، في مفاجأة مدوية.