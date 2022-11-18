Icon

صورة وتعليق.. في نظرتك هيبة وفي وقفتك عز Icon محمد بن سلمان بخط يده: زيارتنا لكوريا تؤكد حرصنا على تعزيز العلاقات Icon ولي العهد: نتطلع لتعزيز العلاقات مع كوريا الجنوبية في جميع المجالات Icon جموع المصلين يؤدون صلاة الاستسقاء في جميع مناطق المملكة Icon قصة اللوحة في لقاء محمد بن سلمان وهان دوك سو Icon كلية الملك فهد الأمنية تعلن نتائج القبول النهائي لدورة الضبّاط الجامعيين Icon فرانس برس: جولة ولي العهد تؤكد سياسة السعودية أولًا Icon احتفاء خاص من رئيس إندونيسيا بـ محمد بن سلمان Icon محمد بن سلمان يشرف حفل عشاء الرئيس الإندونيسي Icon مناقشة جيدة وصادقة بين محمد بن سلمان وريشي سوناك Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

محمد بن سلمان
السعودية اليوم
حصاد اليوم
أقيمت مراسم استقبال رسمية

صورة وتعليق.. في نظرتك هيبة وفي وقفتك عز

2022-11-18 الساعة 12:40
صورة وتعليق.. في نظرتك هيبة وفي وقفتك عز
أستمع للمقال بالصوت

المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

نشر المصور في الديوان الملكي بندر الجلعود، صورة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال زيارته إلى تايلاند.

وعلق مواطنون على الصورة بالقول: ”

قد يهمّك أيضاً
Img

مولر يبحث عن رقم تاريخي مع الماكنيات

Img

إنتر ميلان يهزم أتالانتا بشق الأنفس

في نظرتك هيبة، وفي وقفتك عز

وفي طلتك زدت الفخامة فخامة”.

ولي العهد في تايلاند:

ووصل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى العاصمة التايلاندية بانكوك في زيارة رسمية، تهدف لتوثيق التعاون وتعزيز العلاقات بين المملكة وتايلاند.

وكان في مقدمة مستقبليه رئيس الوزراء وزير الدفاع في مملكة تايلاند الجنرال برايوت تشان أوتشا، في وقت تأمل بلاده في توطيد علاقاتها بالمملكة، حيث شهدت مراسم استقباله في مطار بانكوك حفاوة تكريمية بوصول ولي العهد التي كانت لافتة للنظر خلال لقطات استقباله.

وعقب ذلك، صافح ولي العهد مستقبليه من أعضاء الحكومة التايلاندية، فيما صافح رئيس الوزراء التايلاندي الوفد المرافق لولي العهد. وقد أُجريت لولي العهد، مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلامان الملكي السعودي، والوطني التايلاندي، وجرى استعراض حرس الشرف.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

لا تصدق: العزلة من عوامل تقدم العمر
السعودية اليوم

لا تصدق: العزلة من عوامل تقدم العمر

السعودية اليوم
إحكام تدعو لسرعة استكمال طلبات تملك العقارات
السعودية اليوم

إحكام تدعو لسرعة استكمال طلبات تملك العقارات

السعودية اليوم
اليوم بدء التقديم على وظائف وزارة الشؤون...
حصاد اليوم

اليوم بدء التقديم على وظائف وزارة الشؤون...

حصاد اليوم
انخفاض أرباح كهرباء السعودية 13.6%
السوق

انخفاض أرباح كهرباء السعودية 13.6%

السوق
فيفا يحتفي بقدرات البلجيكي دي بروين
الرياضة

فيفا يحتفي بقدرات البلجيكي دي بروين

الرياضة
أبرز نجوم دوري روشن الغائبين عن مونديال...
كأس العالم

أبرز نجوم دوري روشن الغائبين عن مونديال...

كأس العالم
فيضانات جارفة تجتاح فنزويلا
يوتيوب

فيضانات جارفة تجتاح فنزويلا

يوتيوب
القلق يعتري أمريكا من اندلاع شغب وعنف
العالم

القلق يعتري أمريكا من اندلاع شغب وعنف

العالم