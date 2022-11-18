صورة وتعليق.. في نظرتك هيبة وفي وقفتك عز

نشر المصور في الديوان الملكي بندر الجلعود، صورة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال زيارته إلى تايلاند.

وعلق مواطنون على الصورة بالقول: ”

في نظرتك هيبة، وفي وقفتك عز

وفي طلتك زدت الفخامة فخامة”.

ولي العهد في تايلاند:

ووصل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى العاصمة التايلاندية بانكوك في زيارة رسمية، تهدف لتوثيق التعاون وتعزيز العلاقات بين المملكة وتايلاند.

وكان في مقدمة مستقبليه رئيس الوزراء وزير الدفاع في مملكة تايلاند الجنرال برايوت تشان أوتشا، في وقت تأمل بلاده في توطيد علاقاتها بالمملكة، حيث شهدت مراسم استقباله في مطار بانكوك حفاوة تكريمية بوصول ولي العهد التي كانت لافتة للنظر خلال لقطات استقباله.

وعقب ذلك، صافح ولي العهد مستقبليه من أعضاء الحكومة التايلاندية، فيما صافح رئيس الوزراء التايلاندي الوفد المرافق لولي العهد. وقد أُجريت لولي العهد، مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلامان الملكي السعودي، والوطني التايلاندي، وجرى استعراض حرس الشرف.