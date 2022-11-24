Icon

هدف يعلن دورات مجانية في مجال الأمن السيبراني Icon وزير الرياضة: الأخضر فاجأ الجميع وقدم أداء عالميًّا Icon حالة مطرية خامسة الليلة على 3 مناطق Icon جراحة ناجحة لـ ياسر الشهراني في غدة البنكرياس Icon صدمة تظهرها استطلاعات الرأي بشأن ترشح ترامب Icon تسجيل 51 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 62 Icon فرحة ولي العهد بالفوز التاريخي للأخضر .. السجود شكرًا لله Icon فرحة ولي العهد بفوز السعودية على الأرجنتين Icon محمد بن راشد المنتخب السعودي : أفرحنا وأمتعنا وأسعدنا Icon البوليفارد سيتي والبوليفارد ورلد وونتر لاند مجانًا اليوم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
قصف مواقع الطاقة بالبلاد

صور ناسا تكشف حالة الظلام في أوكرانيا

2022-11-24 الساعة 8:28
صور ناسا تكشف حالة الظلام في أوكرانيا
المواطن - متابعة

مواضيع ذات علاقة

كشفت صور لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا، حالة الظلام الدامس التي تعيشها أوكرانيا إثر القصف الروسي المتواصل على مختلف مناطقها.

القصف الروسي

ومنذ أسابيع تكثف روسيا التي دخلت عملياتها العسكرية شهرها التاسع على الأراضي الأوكرانية، ضرباتها على مواقع الطاقة الأوكرانية، والبنية التحتية.

قد يهمّك أيضاً
Img

الاتحاد القطري لـ الجماهير: المدرجات جاهزة بانتظاركم للمؤازرة

Img

جهود إغاثي الملك سلمان في ملتقى الإعلام التوافقي

فيما أظهرت صور من موقع ناسا، مشاهد لكامل البلاد بلا كهرباء، حيث غابت الأضواء عن مختلف المدن الأوكرانية.

ظلام أوكرانيا

بينما بينت صور الأقمار الصناعية البلدان المجاورة لأوكرانيا وغيرها أيضاً، تشع منها حبيبات الضوء الصغيرة التي رصدت من الفضاء.

وكانت الضربات الروسية في مختلف أنحاء البلاد دمرت، أمس الأربعاء، شبكة الكهرباء المتضررة بالأساس وخلفت العديد من القتلى وتسببت بفصل ثلاث محطات للطاقة النووية عن الشبكة ما أدى إلى انقطاع هائل للتيار الكهربائي في مولدافيا المجاورة أيضاً، بحسب وكالة فرانس برس.

شتاء قارس

كما فاقمت تلك الضربات انقطاع التيار الكهربائي والمياه عن العاصمة كييف.

فيما حذرت منظمة الصحة العالمية من أن الأولوية لأوكرانيا ستكون هذا الشتاء النجاة من البرد القارس المترافق مع انقطاع التيار الكهربائي.

استهداف الطاقة

وأعلن سلاح الجو الأوكراني، أمس الأربعاء، أن روسيا أطلقت نحو 70 صاروخًا عابرًا على أوكرانيا أسقط 51 منها.

يذكر أنه منذ أسابيع عدة، غيرت موسكو تكتيكها في القتال، مركزة على نظام الطاقة الأوكراني، ما تركه في حال يرثى لها، وحرم ملايين الأوكرانيين من الضوء والمياه أحياناً، والتدفئة على السواء.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

استقرار أسعار النفط وبرنت يسجل 88.33 دولارًا...
السوق

استقرار أسعار النفط وبرنت يسجل 88.33 دولارًا...

السوق
استمرار هطول الأمطار حتى نهاية الأسبوع
السعودية اليوم

استمرار هطول الأمطار حتى نهاية الأسبوع

السعودية اليوم
آلاف المحتجين يقطعون الطرق بالبرازيل
حصاد اليوم

آلاف المحتجين يقطعون الطرق بالبرازيل

حصاد اليوم
كتيب خاص لفعاليات الويكند بموسم الرياض
حصاد اليوم

كتيب خاص لفعاليات الويكند بموسم الرياض

حصاد اليوم
المغرب يسعى لضم دياز لقائمة المونديال
كأس العالم

المغرب يسعى لضم دياز لقائمة المونديال

كأس العالم
جمال موسيالا يتألق في الدوري الألماني
الرياضة

جمال موسيالا يتألق في الدوري الألماني

الرياضة
شباب السعودية فخر العالم والمحمدي مثالًا
السعودية اليوم

شباب السعودية فخر العالم والمحمدي مثالًا

السعودية اليوم
البارشا ينتقل للدوري الأوروبي للمرة الثانية
الرياضة العالمية

البارشا ينتقل للدوري الأوروبي للمرة الثانية

الرياضة العالمية