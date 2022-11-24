صور ناسا تكشف حالة الظلام في أوكرانيا

كشفت صور لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا، حالة الظلام الدامس التي تعيشها أوكرانيا إثر القصف الروسي المتواصل على مختلف مناطقها.

القصف الروسي

ومنذ أسابيع تكثف روسيا التي دخلت عملياتها العسكرية شهرها التاسع على الأراضي الأوكرانية، ضرباتها على مواقع الطاقة الأوكرانية، والبنية التحتية.

فيما أظهرت صور من موقع ناسا، مشاهد لكامل البلاد بلا كهرباء، حيث غابت الأضواء عن مختلف المدن الأوكرانية.

ظلام أوكرانيا

بينما بينت صور الأقمار الصناعية البلدان المجاورة لأوكرانيا وغيرها أيضاً، تشع منها حبيبات الضوء الصغيرة التي رصدت من الفضاء.

وكانت الضربات الروسية في مختلف أنحاء البلاد دمرت، أمس الأربعاء، شبكة الكهرباء المتضررة بالأساس وخلفت العديد من القتلى وتسببت بفصل ثلاث محطات للطاقة النووية عن الشبكة ما أدى إلى انقطاع هائل للتيار الكهربائي في مولدافيا المجاورة أيضاً، بحسب وكالة فرانس برس.

شتاء قارس

كما فاقمت تلك الضربات انقطاع التيار الكهربائي والمياه عن العاصمة كييف.

فيما حذرت منظمة الصحة العالمية من أن الأولوية لأوكرانيا ستكون هذا الشتاء النجاة من البرد القارس المترافق مع انقطاع التيار الكهربائي.

استهداف الطاقة

وأعلن سلاح الجو الأوكراني، أمس الأربعاء، أن روسيا أطلقت نحو 70 صاروخًا عابرًا على أوكرانيا أسقط 51 منها.

يذكر أنه منذ أسابيع عدة، غيرت موسكو تكتيكها في القتال، مركزة على نظام الطاقة الأوكراني، ما تركه في حال يرثى لها، وحرم ملايين الأوكرانيين من الضوء والمياه أحياناً، والتدفئة على السواء.