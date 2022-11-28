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لم يُسجل حتى الآن في المونديال

صيام عبد الرزاق حمد الله التهديفي يضعه أمام الانتقادات

2022-11-28 الساعة 4:24
صيام عبد الرزاق حمد الله التهديفي يضعه أمام الانتقادات
المواطن - محمد سمعه

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انتقدت فئات عريضة من جماهير الكرة السعودية، اللاعب المغربي عبد الرزاق حمد الله كونه لم يُسجل حتى الآن أي أهداف في أول جولتين مع منتخب المغرب في دور المجموعات في نهائيات كأس العالم 2022 بقطر.

وشارك حمد الله كبديل في مباراتي المغرب أمام منتخبي كرواتيا وبلجيكا ولم يُسجل فيهما أي أهداف، لكن الجماهير انتقدته بعد تألق الكاميروني فينسينت أبو بكر مع منتخب بلاده في مباراة صربيا اليوم حيث سجل هدفًا وصنع آخر.

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فينسينت أبو بكر - الكاميرون وصربيا - مونديال قطر
فينسينت أبو بكر – الكاميرون وصربيا – مونديال قطر

الاتحاديون يدافعون عن عبد الرزاق حمد الله

وتدخلت جماهير نادي الاتحاد للدفاع عن اللاعب المغربي مؤكدة أن فينسينت أبو بكر قد يُغادر من المونديال مع الكاميرون في حال لم يفز على البرازيل في الجولة الثالثة، أما حمد الله فيقترب من الصعود لثمن النهائي مع منتخب المغرب.

وكان عبد الرزاق حمد الله شارك في مباراة كرواتيا في آخر 9 دقائق من عمر الشوط الثاني، بينما شارك بديلًا أمام بلجيكا في الدقيقة الـ72.

وفي سياق آخر، كان عبد الرزاق حمد الله أعلن عن تشجيعه للمنتخب السعودي أمام منتخب المكسيك حيث تُقام المباراة بعد غد في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثالثة من دور المجموعات.

عبد الرزاق حمد الله - المغرب وبلجيكا

ملخص مباراة بلجيكا والمغرب

وفي لقاء المغرب وبلجيكا، بدأت المباراة بضغط هجومي قوي من قبل منتخب أسود الأطلس حيث سنحت له أكثر من فرصة عبر هجمات حكيم زياش ويوسف النصيري.

وسجل منتخب أسود الأطلس هدفًا من ركلة حرة مباشرة عبر حكيم زياش في الدقيقة الـ45، ولكن تم إلغاء الهدف من قبل تقنية الفيديو بداعي وجود تسلل على قائد المغرب رومان سايس أثناء تنفيذ اللعبة.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، استمر ضغط منتخب أسود الأطلس ليُحرز اللاعب عبدالحميد صابري الهدف الأول للمنتخب الإفريقي من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة الـ73 بعد أن نفذها بإتقان شديد.

واستمر الإبداع المغربي لينجح اللاعب زكريا أبو خلال في إضافة الهدف الثاني لمنتخب بلاده بالدقيقة الـ92 بعد تمريرة متقنة من اللاعب حكيم زياش.

عبد الرزاق حمد الله - المغرب وبلجيكا

 

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