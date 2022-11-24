ضبطيات المخدرات خير دليل على تعاون القطاعات الأمنية

قال متحدث حرس الحدود العقيد مسفر القريني: إن الدوريات البرية لحرس الحدود في مناطق عسير وجودان ونجران والمدينة المكرمة ومكة المكرمة والشرقية من إحباط محاولة تهريب 671 كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر، و26.500 طن من نبات القات المخدر، و290.170 قرصًا خاضعًا للتداول الطبي.

ضبط المتورطين

وأوضح القريني، خلال مداخلة لـ”قناة الإخبارية”، أن حرس الحدود تمكن من القبض على المتهمين وهم 18 مواطنًا و64 مخالفًا لأمن الحدود من الجنسيات اليمنية والباكستانية، حيث تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وأضاف أن هناك تنسيقًا وتكاملًا وتعاونًا أمنيًّا بين القطاعات الأمنية، مُدللًا على ذلك بكمية الضبطيات التي تمت خلال الفترة الأخيرة.