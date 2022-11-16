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مخبأة داخل شحنة كبسولات قهوة

ضبط أكثر من 4 ملايين قرص من الإمفيتامين

2022-11-16 الساعة 3:47
ضبط أكثر من 4 ملايين قرص من الإمفيتامين
المواطن - الرياض

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أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، إحباط محاولة تهريب أكثر من 4 ملايين قرص من مادة الإمفيتامين المخدر.

تفاصيل العملية

وقال المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، إن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن إحباط محاولة تهريب (4,100,309) أقراص من مادة الإمفيتامين المخدر، بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مخبأة داخل شحنة “كبسولات قهوة”.

توقيف مستقبليها

وأوضح أنه تم القبض على مستقبليها بمنطقة الرياض، وهم (3) أشخاص: مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية ومواطنان، وجرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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