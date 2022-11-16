ضبط أكثر من 4 ملايين قرص من الإمفيتامين

فرانس برس: جولة ولي العهد تؤكد سياسة السعودية أولًا احتفاء خاص من رئيس إندونيسيا بـ محمد بن سلمان محمد بن سلمان يشرف حفل عشاء الرئيس الإندونيسي مناقشة جيدة وصادقة بين محمد بن سلمان وريشي سوناك محمد بن سلمان بين الكبار .. رؤيتنا تقدمنا وفد كبير يرافق ولي العهد يتقدمهم عبدالعزيز وخالد بن سلمان الفيل الأزرق وراء وفاة الفنان أشرف طلفاح بمصر تجول مع “المواطن” في حديقة السويدي بـ 44 صورة قالها محمد بن سلمان وضبط القاضي خير دليل: لن ينجو أي فاسد 10 معلومات عن قمة العشرين وأهدافها
أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، إحباط محاولة تهريب أكثر من 4 ملايين قرص من مادة الإمفيتامين المخدر.
إحباط محاولة تهريب أكثر من (4) ملايين قرص من مادة الإمفيتامين المخدر.
#الحرب_على_المخدرات pic.twitter.com/LBpK0KMqej
— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) November 16, 2022
وقال المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، إن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن إحباط محاولة تهريب (4,100,309) أقراص من مادة الإمفيتامين المخدر، بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مخبأة داخل شحنة “كبسولات قهوة”.
وأوضح أنه تم القبض على مستقبليها بمنطقة الرياض، وهم (3) أشخاص: مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية ومواطنان، وجرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.