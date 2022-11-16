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ضمن حملات الداخلية

ضبط عدد من المتسولين بالجوف

2022-11-16 الساعة 12:52
ضبط عدد من المتسولين بالجوف
المواطن - الرياض

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تمكنت الجهات الأمنية في منطقة الجوف، أمس الثلاثاء، من رصد وضبط عدد من الأشخاص بتهمة التسول، في إطار الحملات الأمنية المكثفة في كافة مناطق المملكة للحد من ظاهرة التسول.

التفاصيل

وفي التفاصيل: تم رصد وضبط مواطن بالتسول بشكل مباشر من قائدي المركبات.

وبشكل مماثل، تم رصد وضبط قام مقيم من الجنسية الأردنية يقوم بالتسول بشكل مباشر من مرتادي المحلات التجارية.

وفي مشهد آخر، تم رصد وضبط مقيم من الجنسية البنجلاديشية تابع لإحدى شركات النظافة قام بالتسول بطريقة غير مباشرة من قائدي المركبات.

كما تم رصد وضبط مواطن قام بالتسول بشكل مباشر من مرتادي المحلات التجارية

الإبلاغ عن المتسولين

ودعا الأمن العام بضرورة الإبلاغ عن المتسولين على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و999 ببقية مناطق المملكة، تحت شعار “لا تعطيهم.. معًا نكافح التسول”.

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