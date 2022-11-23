ضبط قائد شاحنة راوغ المركبات في مكة المكرمة

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تمكنت مرور مدينة مكة المكرمة، أمس الثلاثاء، من ضبط قائد شاحنة قاد بسرعة عالية من خلال مراوغته للمركبات.
وأفاد الحساب الرسمي للمرور على موقع “تويتر”، بإحالة قائد الشاحنة للهيئة المرورية لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وتطبيق العقوبات المقررة.