ضبط قائد شاحنة راوغ المركبات في مكة المكرمة

تمكنت مرور مدينة مكة المكرمة، أمس الثلاثاء، من ضبط قائد شاحنة قاد بسرعة عالية من خلال مراوغته للمركبات.

إجراءات نظامية:

وأفاد الحساب الرسمي للمرور على موقع “تويتر”، بإحالة قائد الشاحنة للهيئة المرورية لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وتطبيق العقوبات المقررة.