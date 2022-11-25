ضبط قائد مركبة تسبب في إصابة 3 أشخاص بالمدينة المنورة

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أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الجمعة، ضبط قائد مركبة ظهر في مقطع فيديو قاد مركبته بتهور، وتسبب في إصابة 3 أشخاص بالمدينة المنورة.
وقالت الإدارة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”: إن تهور قائد المركبة أدى إلى انحراف مركبته لتصطدم بمركبتين متوقفتين بالمدينة المنورة.
وأضاف المرور أن الحادث نتج عنه 3 إصابات طفيفة، وتم إحالة قائد المركبة للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحقه.