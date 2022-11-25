ضبط قائد مركبة تسبب في إصابة 3 أشخاص بالمدينة المنورة

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الجمعة، ضبط قائد مركبة ظهر في مقطع فيديو قاد مركبته بتهور، وتسبب في إصابة 3 أشخاص بالمدينة المنورة.

انحراف المركبة

وقالت الإدارة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”: إن تهور قائد المركبة أدى إلى انحراف مركبته لتصطدم بمركبتين متوقفتين بالمدينة المنورة.

وأضاف المرور أن الحادث نتج عنه 3 إصابات طفيفة، وتم إحالة قائد المركبة للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحقه.