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ظهر في فيديو يقود بتهور

ضبط قائد مركبة تسبب في إصابة 3 أشخاص بالمدينة المنورة

2022-11-25 الساعة 6:44
ضبط قائد مركبة تسبب في إصابة 3 أشخاص بالمدينة المنورة
المواطن - الرياض

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أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الجمعة، ضبط قائد مركبة ظهر في مقطع فيديو قاد مركبته بتهور، وتسبب في إصابة 3 أشخاص بالمدينة المنورة.

انحراف المركبة

وقالت الإدارة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”: إن تهور قائد المركبة أدى إلى انحراف مركبته لتصطدم بمركبتين متوقفتين بالمدينة المنورة.

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وأضاف المرور أن الحادث نتج عنه 3 إصابات طفيفة، وتم إحالة قائد المركبة للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحقه.

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