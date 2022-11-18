ضبط قائد مركبة قاد عكس الاتجاه بالنعيرية

أعلنت إدارة المرور في المنطقة الشرقية، ضبط قائد مركبة ظهر في مقطع فيديو يقود مركبته عكس خط السير في محافظة النعيرية، معرضًا سلامة الآخرين للخطر.

وأكدت الإدارة عبر تويتر، أنه تم إحالة المخالف إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحقه.

تحذيرات

وطالبت إدارة المرور في وقت سابق قائدي المركبات من المواطنين والمقيمين، الالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور فيما يخص ضرورة الالتزام بإضاءة أنوار المركبة عند القيادة داخل الأنفاق، وقيادة المركبة داخل الأنفاق من غير إضاءة أنوارها تعد مخالفة مرورية تستوجب الغرامة المالية الفورية.

وأضافت إدارة المرور أن الغرامة المالية المترتبة على السير دون أنوار داخل الأنفاق، تتراوح ما بين 500 ريال إلى 900 ريال، مناشدة الجميع بضرورة الالتزام بالإرشادات والتعليمات؛ حفاظًا على النفس وعلى حياة الآخرين.