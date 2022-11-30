ضبط مخالفين لتلويثهما البيئة بمكة المكرمة

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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، اليوم الأربعاء، مقيمَيْن مخالفين لنظام البيئة من الجنسية السودانية، لتلويثهما البيئة والإضرار بالتربة بحرق مخلفات صناعية بطريقة غير نظامية في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.
وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أن عقوبة ممارسة نشاط أو فعل يؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى الإضرار بالتربة أو تلويثها أو التأثير سلبًا على الانتفاع بها أو إتلاف خواصها الطبيعية غرامة تصل إلى (10) ملايين ريال، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما للجهات المختصة.
وحث المتحدث الرسمي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.