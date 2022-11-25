ضبط مخالف استغل الرواسب في تبوك

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ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية، اليوم الجمعة، مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة؛ لاستغلاله الرواسب دون ترخيص في منطقة تبوك.
وأوضحت القوات الخاصة للأمن والحماية، أنه تم ضبط آلية تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، يعمل عليها مواطن، وجرى تطبيق الإجراءات النظامية بحقه.
وحثَّت القوات على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.