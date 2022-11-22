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تطبيق الإجراءات النظامية بحقه

ضبط مخالف استغل الرواسب في تبوك

2022-11-22 الساعة 10:55
ضبط مخالف استغل الرواسب في تبوك
المواطن - واس

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ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية، مواطناً مخالفاً لنظام البيئة، لاستغلاله الرواسب دون ترخيص في منطقة تبوك.

تم تطبيق الإجراءات النظامية

وأوضحت القوات الخاصة للأمن والحماية، أنه تم ضبط آلية تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، يعمل عليها مواطن، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه.

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وحثَّت القوات على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة، والرياض، والشرقية، و(999)، و (996) في بقية مناطق المملكة.

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