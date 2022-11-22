ضبط مخالف استغل الرواسب في تبوك

فرحة ولي العهد بالفوز التاريخي للأخضر .. السجود شكرًا لله فرحة ولي العهد بفوز السعودية على الأرجنتين محمد بن راشد المنتخب السعودي : أفرحنا وأمتعنا وأسعدنا البوليفارد سيتي والبوليفارد ورلد وونتر لاند مجانًا اليوم هذا يومكم.. المجد ينتظر لاعبي الأخضر أمام الأرجنتين موقع أمريكي: السعودية دولة قوية بمصادر الطاقة المتجددة الفريق اليحيى يتفقد جوازات مطار الملك فهد ومنفذ سلوى أمير الشمالية يلبي طلبًا طريفًا لأحد الأيتام إلزام مطابخ مكة ببيع اللحوم المطبوخة بالوزن بدلًا من النفر الأمر بالمعروف تكثف الحضور الميداني خلال فترة الاختبارات النهائية
ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية، مواطناً مخالفاً لنظام البيئة، لاستغلاله الرواسب دون ترخيص في منطقة تبوك.
وأوضحت القوات الخاصة للأمن والحماية، أنه تم ضبط آلية تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، يعمل عليها مواطن، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه.
وحثَّت القوات على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة، والرياض، والشرقية، و(999)، و (996) في بقية مناطق المملكة.