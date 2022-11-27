ضبط مستودع غذائي غير مرخص في صبيا

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أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، عن ضبط 235 طنًا من الحبوب الغذائية والأعلاف بمستودع غذائي غير مرخص بمحافظة صبيا.
وقالت الهيئة في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر”: “تم رصد مستودع منتجات غذائية في صبيا غير مرخص يخزن منتجات مجهولة المصدر”، لافتة إلى أنه تم ضبط 235 طنًا من الحبوب الغذائية والأعلاف واتخاذ الإجراءات النظامية.
ونشرت الهيئة عدة صور من داخل المستودع المخالف لاشتراطات السلامة، حيث تقوم دائمًا بحملات مكثفة من أجل الحرص على صحة وسلامة المواطنين.