ضبط مفحط جازان

قالت الإدارة العامة للمرور، مساء اليوم الثلاثاء: إنه جرى ضبط قائد مركبة ظهر في مقطع فيديو وهو يمارس التفحيط في محافظة أحد المسارحة بمنطقة جازان.

قائد مركبة متهور

وأوضحت إدارة المرور، عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، ضبط مرور منطقة جازان قائد مركبة ظهر في مقطع فيديو يمارس التفحيط في محافظة أحد المسارحة معرضًا سلامة الآخرين للخطر.

وبيّنت أنه “تمّت إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحقه”.