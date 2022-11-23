ضبط مقيم سوداني يفرغ مياه الصرف في وسط بيئي بأملج

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ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية مقيمًا من الجنسية السودانية لمخالفته نظام البيئة بتفريغه مياه الصرف في وسط بيئي في محافظة أملج.
وأوضحت القوات الخاصة للأمن والحماية أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه وإحالته للجهات المختصة.
وحثت القوات على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.