ضبط مقيم لنقله 7 مخالفين لنظام أمن الحدود بعسير

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تمكنت القوة الخاصة لأمن الطرق بمحافظة بيشة بمنطقة عسير من القبض على مقيم من الجنسية النيبالية لنقله في شاحنة يقودها (7) مخالفين لنظام أمن الحدود (5) من الجنسية الإثيوبية و (2) من الجنسية اليمنية.
وأوضح الأمن العام، في بيان له أنه، جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالة المخالفين لجهة الاختصاص، ومن نقلهم إلى النيابة العامة.
وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير، أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.