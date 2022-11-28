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جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية

ضبط مقيم يمني نقل 9 مخالفين لنظام الحدود

2022-11-28 الساعة 5:47
ضبط مقيم يمني نقل 9 مخالفين لنظام الحدود
المواطن - واس

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قبضت دوريات الأمن بمحافظة صبيا في منطقة جازان على مقيم من الجنسية اليمنية لنقله في مركبته 9 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية نفسها، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالة المخالفين لجهة الاختصاص، ومن نقلهم إلى النيابة العامة.

عقوبات المخالفة

وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان أن كل من يسهِّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

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جريمة كبيرة

وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًّا الجميع على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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