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خالف نظام البيئة

ضبط مواطن باع حطبًا وفحمًا بالرياض

2022-11-04 الساعة 10:26
ضبط مواطن باع حطبًا وفحمًا بالرياض
المواطن - واس

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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، مساء اليوم الجمعة، مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة؛ لبيعه حطبًا وفحمًا محليين في منطقة الرياض.

عقوبة:

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي، العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، مؤكدًا أن عقوبة بيع الحطب والفحم المحليين غرامة تصل إلى (16) ألف ريال لكل متر مكعب.

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أرقام البلاغات:

وحثَّ المتحدث الرسمي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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