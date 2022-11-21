ضبط مواطن بحوزته 138 ألف قرص مخدر و9 أسلحة بالرياض

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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة الرياض، بحوزته 138000 قرص من مادة الإمفيتامين المخدر و9 أسلحة و625 طلقة حية وسلاحان أبيضان.
وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.