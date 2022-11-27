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رعي غير مرخص واستغلال الرواسب أبرزها

ضبط 113 مخالفًا لنظام البيئة خلال أسبوع

2022-11-27 الساعة 3:33
ضبط 113 مخالفًا لنظام البيئة خلال أسبوع
المواطن - الرياض

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أعلنت وزارة الداخلية، عن ضبط 113 مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة، خلال أسبوع.

تفاصيل المخالفات

وذكرت الداخلية في مقطع فيديو أن القوات الخاصة للأمن البيئي ضبطت 13 مخالفًا لنظام البيئة لإشعالهم النار في المناطق المحمية وفي غير الأماكن المخصصة لها في محمية الملك سلمان الملكية ومحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية.

كما ضبطت 6 مخالفين لنظام البيئة لرعيهم 162 متنًا من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز الملكية ومحمية الملك سلمان الملكية ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية.

وألقت القبض على 15 مخالفًا لنظام البيئة لنقلهم وبيعهم حطبًا وفحمًا محليين، كما كان بحوزتهم أكثر من 24 مترًا مكعبًا من الحطب والفحم المحليين في مناطق مكة المكرمة والرياض والمدينة المنورة.

استغلال الرواسب

وضبطت 18 مخالفًا يعملون على 32 آلية استخدمت في استغلال الرواسب دون ترخيص في منطقتي الرياض والمدينة المنورة، فضلًا عن 15 مخالفًا لنظام البيئة لاستخدامهم حطبًا وفحمًا محليين في أنشطة تجارية، وبحوزتهم أكثر من 23 مترًا مكعبًا من الحطب والمفحم المحليين في منطقي الرياض وعسير.

وألقت القوات الخاصة القبض على مخالفين لنظام البيئة يعملان على آليتين لاستغلالهما الرواسب دون ترخيص في منطقة تبوك.

وضبطت الجهات المختصة بالأمن العام، 44 مخالفًا لنظام البيئة بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع، على متن 36 مركبة في مناطق مكة المكرمة، والرياض والمدينة المنورة والجوف وجازان وعسير والباحة وحائل والحدود الشمالية والشرقية.

وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين من الجهات المختصة

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