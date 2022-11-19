ضبط 119 ألف منتج غذائي وتجميلي داخل مستودع مخالف بعسير

أعلنت هيئة الغذاء والدواء رصد مستودع منتجات غذائية وتجميلية غير مرخص في منطقة عسير، ومخالف لأسس التخزين الجيد مع تدني مستوى النظافة.

ضبط منتجات مخالفة

وأوضحت الهيئة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أنه تم ضبط أكثر من 119 ألف منتج واستكمال الإجراءات النظامية بحق المنشأة.