ضبط 119 ألف منتج غذائي وتجميلي داخل مستودع مخالف بعسير

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أعلنت هيئة الغذاء والدواء رصد مستودع منتجات غذائية وتجميلية غير مرخص في منطقة عسير، ومخالف لأسس التخزين الجيد مع تدني مستوى النظافة.
وأوضحت الهيئة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أنه تم ضبط أكثر من 119 ألف منتج واستكمال الإجراءات النظامية بحق المنشأة.